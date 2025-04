Así vive Luis Alfonso fuera del escenario: locura, amor y descriterio

Luis Alfonso no para de moverse, crear y proponer. Está a puertas de lanzar Descriterio, un álbum que marca un nuevo capítulo en su carrera con una apuesta más arriesgada, rítmica y personal. Lo presentó desde su nuevo estudio, ubicado en Medellín, el espacio donde hoy nacen sus ideas, se cocina su música y se fortalece el equipo que lidera junto a Luisa Fernanda Pulgarín, su esposa.

Este nuevo trabajo incluye diez canciones que mezclan elementos electrónicos con la esencia de la música popular, y que él mismo define como “electrocorridos contentosos”. Con esta fórmula busca seguir conectando, desde la alegría y el ritmo, con un público que, como él, no se acomoda a lo predecible.

“Ustedes saben que nosotros estamos locos, que no nos quedamos quietos y que cada día queremos experimentar cosas nuevas en la música”, dijo ‘El señorazo’ en una exclusiva entrevista con Vea.

Vivir al estilo de Luis Alfonso

¿Por qué llamar al álbum Descriterio? Para él, la respuesta es sencilla: “Es como una locura, un desorden y un ‘party’ así bien loco. Son canciones alegres —unas más que otras— y todas tienen su ‘algo’: su corito pegajoso y su ritmo electrónico, para que la gente esté ‘contentosa’ todo el tiempo, que es lo que nos gusta y nos caracteriza”.

Luis Alfonso ya estrenó 'Stylacho', una de las canciones de su álbum 'Descriterio'. Sin embargo, el proyecto completo verá la luz el próximo 29 de mayo. Fotografía por: Cortesía equipo Luis Alfonso (@imjefree)

La palabra que da el nombre a este proyecto, el cual incluye la canción Stylacho, también tiene que ver con su estilo de vida.

“El descriterio para mí es una manera de vivir. Yo mantengo en un descriterio desde que me levanto hasta que me acuesto. Al levantarme, lo primero que hago es poner música, hacer bulla, molestar a los niños, jugar con los perros, voy y le doy besos a la señora. El que me conoce sabe que yo soy así: un descriterio, un loco y un estilacho en carne y hueso”, aseveró Luis Alfonso.

El proceso de creación de Descriterio también fue, como era de esperarse, poco convencional: “¡Todo fue descriteriado! Desde las letras hasta la grabación, los ritmos y las historias que quedaron en el proceso”, cuenta entre carcajadas. Aunque grabaron más canciones, escogieron las diez primeras para esta entrega. “Y ya más adelante vendrán más, con la ayuda de Dios”.

Fiel a su estilo provocador, Luis Alfonso asegura que este disco rompe con todas las normas posibles del género, tal y como lo hicieron sus canciones Chismofilia y Contentoso. “Llegué a la música popular regional colombiana rompiendo esquemas y lo sigo haciendo. Esto es para aportar, para abrir camino y para que el género crezca con nuevos sabores”.

La mujer que lidera el proyecto de ‘El Señorazo’

Uno de los motores más importantes en su vida y en su carrera es su esposa, Luisa Fernanda Pulgarín. Con ella no solo construyó una familia, sino un equipo de trabajo sólido que respalda cada decisión artística.

“Ella no es solo el timón que conduce mi vida, sino también el timón que conduce mi carrera. Está detrás del personaje que todos conocen como Luis Alfonso. Se encarga de mi imagen, de la ropa que uso, de lo que mostramos al público, de las marcas, de todo. Es una bendición tenerla conmigo”, expresó Luis Alfonso.

Su historia de amor también tiene tintes descriteriados, según dice. “Lo más loco que he hecho en el amor fue casarme con ella apenas una semana después de conocerla. Me enamoré desde que la vi. Ya tenemos tres hijos y un hogar muy lindo, y ahí seguimos, de descriterio con esa mujer que tanto amamos”.

Luis Alfonso, un hombre cercano a los suyos

En medio de su energía desbordante, el payanés de 31 años también guarda espacio para lo íntimo y lo simbólico. En su mesa de noche, por ejemplo, nunca falta una figura de San José dormido y los detalles de sus hijos: “Soy muy devoto. Para mí representa esa figura que te cuida el sueño después de un día productivo. También tengo cartas y detallitos que me hacen mis hijos, que se convierten en talismanes”.

A pesar de que Luis Alfonso suele estar en control sobre el escenario, no se salva de momentos embarazosos. Además, los fanáticos también le han hecho peticiones extrañas, pero una en especial se llevó todos los premios.

“Una vez me pidieron un cepillo de dientes usado. ¡Imagínese! Yo no sabía si reírme o preocuparme e irme (...) Otro día estábamos en Cartagena, en una isla. Cantábamos en una tarima sobre el agua. La gente empezó a brincar y ¡pum!, rompimos la tarima y terminamos en el agua. Fue vergonzoso, pero también muy gracioso. Eso no se olvida”, concluyó entre risas.