Aura Cristina Geithner: edad, exparejas, hijo, estatura, fotos de joven y más

El pasado 9 de marzo Aura Cristina Geithner cumplió 59 años. La actriz, modelo, cantante, empresaria y ahora generadora de contenido, ha procurado mantenerse vigente en pantalla. Recientemente se lanzó interpretando vallenatos, también cantó a dúo con su hijo Demián, fruto de su relación con el también actor Marcelo Dos Santos.

Estatura, premios y roles de Aura Cristina Geithner

La Geithner, con sus 1,75 de estatura impactó en el escenario desde su llegada al país procedente de México donde estudió. Fue en la década del 90 protagonista de varias telenovelas como ‘La Rosa de los Vientos’, ‘Te voy a enseñar a querer’, ‘Sangre de lobos’ y ‘La Potra Zaina’, por mencionar algunas, no obstante, y pese a los galardones como TvyNovelas, Simón Bolívar e India Catalina obtenidos por sus interpretaciones, no se puede negar que su vida personal ha llamado poderosamente la atención del público.

De México la actriz, hija del fallecido actor Harry Geithner y quien tiene un hermano mellizo, también actor llamado como su padre, llegó siendo pareja del fotógrafo y director tolimense Oscar Azula. La relación se rompió y luego, en 1993 surgió el escándalo cuando se involucró personalmente con Miguel Varoni, quien estaba casado con Patricia Ércole. Miguel y Aura Cristina superaron la polémica y duraron varios años. Rompieron de manera amigable.

Aunque se rumoraron varias relaciones con otros famosos, una de ellas con el cubano Jorge Luis Pila, el siguiente noviazgo oficial fue con el argentino Marcelo Dos Santos, con quien la actriz tuvo a su único hijo, Demian.

Tras una larga de novelas y series en el país y lanzar un par de álbumes, se marchó a México y a Miami donde trabajó con Venevisión Internacional, Telemundo, Fonovisa y TvAzteca.

Regresó a Colombia hace dos décadas y continuó su carrera actoral. Actuó en ‘Mujeres asesinas’ y ‘Las profesionales’ y luego, por varios años, estuvo entre nuestro país y México. Vinieron ‘Mar de fondo’, ‘Quererte así’ y ‘Cielo Rojo’.

Antes de pandemia, integró el grupo de participantes del reality MasterChef Celebrity y desde entonces se ha enfocado en su carrera musical.

Su segundo matrimonio fue cuando se casó con Thomas Corell, un danés con quien sostuvo una relación de cuatro años en total.

Ahora Aura Cristina ingresa a La Casa de los famosos en su tercera temporada. Los habitantes del estudio, ignoran que la actriz y cantante entrará como nueva participante.

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Aura Cristina Geithner en 1992 cuando protagonizó Sangre de lobos (izquierda). La actriz cuando estelarizó La potra zaina con Miguel Varoni en 1993 (derecha) Fotografía por: Instagram

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