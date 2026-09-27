Aura Cristina Geithner habló de su relación con Miguel Varoni: “Lamento la situación”

La historia de amor entre Aura Cristina Geithner y Miguel Varoni frente a las cámaras. Los actores eran los protagonistas de La potra Zaina, una producción de 1993 donde dieron vida a Soledad Ahumada y Daniel Clemente. Mientras interpretaban a una pareja llena de amor y conflictos, la química entre ellos empezó a ir más allá del set de grabación, y así, lo que comenzó como una actuación se transformó en un romance real.

Sin embargo, esa relación sentimental generó todo tipo de reacciones, pues Miguel Varoni estaba casado con la actriz Patricia Ércole desde1991. Por su parte, Aura Cristina mantenía una relación sentimental con el fotógrafo y pintor Óscar Azula.

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Una fotografía de Varoni y Geithner disfrutando de unas vacaciones en Cancún, México, sacó a la luz el romance, provocando posteriormente la ruptura con sus parejas. convirtiendo su historia en uno de los romances más comentados de la televisión colombiana en los años noventa.

“Fui infiel”: Aura Cristina Geithner

Después de tres décadas de ese mediático romance, la actriz volvió a hablar de ese momento de su vida en una conversación con las periodistas Yolanda Ruiz y María Elvira Samper para el pódcast Las menopaúsicas. “En realidad, Miguel vino a ser el segundo amor en mi vida. Yo me enamoré y él se enamoró de mí también”, dijo.

El romance estuvo marcado desde el principio por las circunstancias en las que nació y por la atención pública que recibió. Geithner comentó que la presión social y mediática fue especialmente complicada para ella. “Tampoco pudimos tener una relación tan sana como hubiéramos querido. El acoso de la gente era impresionante, sobre todo hacia mí”.

La actriz también compartió su perspectiva sobre lo que considera un trato desigual entre hombres y mujeres cuando se trata de infidelidades. Según su experiencia, mientras Varoni recibía una respuesta diferente del público, ella enfrentó duras críticas. “A él lo felicitaban, nosotras éramos muy castigadas”.

La actriz hablo abiertamente sobre la infidelidad y aseguró que no tiene intención de justificar lo que pasó solo porque se enamoró. “¿Apoyo la infidelidad? No la apoyo, pero fui infiel. En esa época lo fui. No lamento haberme enamorado de Miguel, lamento la situación y el dolor que tuvieron que pasar Patricia como Óscar. Asumo esa responsabilidad y aprendí que no hay necesidad de lastimar a otros para estar con alguien”.

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Para Geithner, esa experiencia le enseñó una lección sobre cómo se deben tomar decisiones cuando una persona se enamora de alguien que ya está en otra relación. “Si eso hubiera pasado en este momento de mi vida, lo hubiese manejado de manera magistral, tomando decisiones: hasta luego, usted termina de verdad y arrancamos como debe ser”.