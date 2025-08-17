Austin Butler habló sobre video viral en concierto de Bad Bunny. ‘Fue una locura’

El actor de 33 años recordó el momento “salvaje” que le vio bailando con su coprotagonista de Caught Stealing en una de las fechas de su residencia en Puerto Rico a principios de este mes, y en realidad fue impulsado por un comestible que había consumido más temprano ese día.

Al aparecer en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon el miércoles 13 de agosto contó: “Entonces, de repente estaba en el escenario con Bad Bunny y el comestible funcionó. Fue una locura. Es como si mi mente estuviera en dos películas. Una fue: ‘Benito y yo almorzamos temprano hoy, estoy muy orgulloso de él’”.

Austin disfrutaba de la vida en ese momento y no quería bailar y terminar desviando la atención de la superestrella latina.

Continuó: “Lo veo decir: ‘Dios mío, mira cuánto significas para todos aquí’. Me estoy enamorando de la cultura puertorriqueña y del baile, y todos son tan sexis y maravillosos. Y luego la otra parte de mí dice: ‘No bailes, porque le quitarás la atención. Este es su momento’”.

Al describir su extraño baile, dijo: “Terminé balanceando mis caderas mientras cruzaba los brazos. Por alguna razón, cada vez que descruzaba los brazos, sentía que llamaba la atención. Así que pensé: ‘Esto está bien’”.

Austin temía terminar teniendo un momento Ben Affleck en los Grammy donde no pareciera que estaba “pasándola bien”. Agregó: “Pero tampoco quieres ser el tipo que baila como un loco y llama la atención”.