Autopsia de Presley Gerber: se conoció la posible causa de su muerte

El pasado domingo 20 de septiembre, el mundo del espectáculo se vistió de luto tras confirmarse la muerte de Presley Gerber, el hijo mayor de Cindy Crawford y Rande Gerber. El joven de 27 años, quien, al igual que su madre, también se destacó como modelo de reconocidas marcas, falleció en un centro de rehabilitación de Santa Mónica, California, iddonde luchaba contra su adicción a las drogas.

¿Qué le pasó al hijo de Cindy Crawford? Esta sería la causa de su muerte

Lo que se conoce hasta el momento es que la Policía de Santa Mónica informó que sobre las 9:35 de la mañana del domingo, habrían respondido a una llamada sobre una posible sobredosis, pero al llegar al lugar, habrían encontrado a Presley sin vida.

A través de un comunicado, las autoridades afirmaron: “Hasta el momento no hay indicios de que se trate de un crimen". Por su parte, el Departamento del Médico Forense (DME) del Condado de Los Ángeles, encargado del caso, agregó: "Un médico forense adjunto realizó un examen ayer y la causa y la manera en que murió han quedado pendientes de determinación; esto significa que se solicitaron pruebas y/o estudios adicionales para poder llegar a una conclusión".

La autopsia de Presley Gerber, hijo de la modelo Cindy Crawford y del empresario Rande Gerber, fue realizada el lunes 21 de septiembre, un día después de su muerte. El Departamento de Policía de Santa Mónica investiga el caso como una posible sobredosis, aunque las autoridades todavía no han confirmado qué sustancia habría estado involucrada. Asimismo, la Policía informó que no existen indicios de una intervención criminal en su muerte.

"Debido a que la investigación sobre el fallecimiento está en curso, el DME no puede divulgar qué pruebas o estudios se solicitaron. Los casos pendientes de determinación pueden tardar algunos meses en esclarecer la causa de la muerte", mencionó el Departamento del Médico Forense.

¿Quién era Presley Gerber?

Presley Gerber, quien desarrolló una carrera como modelo y trabajó con marcas como Calvin Klein y Dolce & Gabbana, también había compartido públicamente aspectos de sus procesos de tratamiento y recuperación. En meses anteriores, habló sobre una experiencia con un tratamiento denominado ‘Ibogaine Flood Dose’, según información difundida por TMZ. No obstante, hasta el momento no se ha establecido una relación entre esa experiencia y su fallecimiento.

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“Estaba absolutamente aterrorizado, y sabía que lo estaría de nuevo si alguna vez tuviera que enfrentarme a algo así (ayuda no pensar en las situaciones que te llevan a eso, pero así es la vida a veces). Pero confiaba en que había algo más grande que yo guiándolo. Sabía por qué estaba allí. Me enfrenté a aquello de lo que había estado huyendo, y en medio de todo, comencé a encontrar el camino de regreso a mí mismo… Ya veremos… Rezo para que sea la última vez que tenga que volver. La próxima vez me gustaría elegir🏻. Y por supuesto, no puedo olvidar al increíble equipo de personas cariñosas y amables. Ayuda mucho, jaja. Y allí hice algunos amigos geniales”, escribió Presley en una publicación hace unos meses.

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Kaia Gerber, hermana de Presley, también se refirió en ese momento a la lucha de su hermano, expresándole su apoyo. “Durante la mayor parte de nuestras vidas, mis padres fueron muy, muy reservados y no compartieron nada, y ahora tenemos a este maestro absoluto, mi hermano, que dice: ‘Voy a ser muy humano para todos’”.