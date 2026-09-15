Avión en el que viaja famoso cantante se accidenta. Rey Vaqueiro sobrevive a incendio

Todo ocurrió en la madrugada del domingo 13 de septiembre en ocurrido en Parelhas, en el noreste de Brasil, cuando la aeronave con ocho personas a bordo, entre ellas dos pilotos, el cantante Rey Vaqueira y cinco integrantes de su equipo de trabajo se salió de la pista durante el aterrizaje y terminó incendiándose en una zona boscosa cercana al aeropuerto.

Los ocho ocupantes de la aeronave, un Cessna 550 Bravo fabricado en el 2006, lograron salir de la misma y recibir atención de inmediato. No se reportaron heridos de gravedad. Las imágenes de la aeronave en vuelta en llamas se viralizaron en Brasil mientras que el artista se pronunció dando un parte de tranquilidad a sus más de dos millones y medio de seguidores de Instagram .

¿Quién es Rey Vaqueiro?



David Linhares Pereira de Sousa, es el nombre de pila de Rey Vaqueira, quien con 26 años se ha convertido en una de la figuras de la canción brasileña. Interpreta un subgénero de la música local llamado Forró de vaquejada. Rey se dirigía a una presentación programada dentro de su gira de conciertos y había acabado de dar un recital en Moreno.



«Tras el incidente ocurrido el pasado fin de semana con la aeronave que transportaba al artista Rey y a parte de su equipo, informamos que todos se encuentran bien y recibiendo la atención médica adecuada.

Los afectados continúan sometiéndose a los exámenes y evaluaciones necesarios como medida de seguridad y precaución, permaneciendo bajo el seguimiento de los equipos responsables.

La agenda de conciertos del artista se retomará con normalidad a partir del sábado 19 de septiembre.

Paralelamente, el equipo de Rey Vaqueiro está en contacto directo con los organizadores para realizar los ajustes necesarios y reprogramar las presentaciones.

Cualquier cambio, reprogramación o nueva decisión relacionada con los conciertos se comunicará oficialmente a través de los canales del artista tan pronto como se definan los detalles.

En este momento, nuestra prioridad es el cuidado y el bienestar de todas las personas involucradas.

Agradecemos la comprensión, el respeto y el cariño del público, de los organizadores, de los socios y de todo el equipo», se lee en el mensaje que el artista compartió en su Instagram.

De momento, la Agencia Nacional de Aviación Civil de Brasil informó que la pista se encontraba en buenas condiciones y que el certificado de aeronavegabilidad del Cessna estaba vigente. El Centro de Investigación y Prevención de Accidentes Aeronáuticos (CENIPA), organismo encargado de analizar los factores relacionados con accidentes de aviación en Brasil, está a cargo de la investigación del siniestro

🔴 Un Cessna 550 Bravo prend feu après une sortie de piste au Brésil.



Le jet d’affaires, immatriculé PP-WMO, transportait le chanteur brésilien Rey Vaqueiro, ainsi que son équipe et deux membres d’équipage.



L’appareil a dépassé la piste lors de son atterrissage à Parelhas, dans… pic.twitter.com/R3tOoQL7Ac — air plus news (@airplusnews) September 14, 2026

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