Avril Lavigne anunció que es mamá de una niña. Mantuvo su embarazo en secreto

La cantante canadiense había declarado en 2013, que anhelaba convertirse en madre. Lo mencionó en medio de la promoción de su quinto álbum de estudio y detalló que quería uno o dos hijos, no obstante en ese momento priorizaba su carrera.

“Quiero uno o dos hijos, pero no ahora. En el futuro. Eventualmente”, dijo en aquella ocasión.

Este viernes 13 de noviembre la artista tomó por sorpresa a su comunidad digital al anunciar que se convirtió en madre por primera vez. Lo hizo con imágenes que dan cuenta de su experiencia en este nuevo rol.

Hay que mencionar que el embarazo de la artista no fue divulgado, sino que ella habría preferido mantenerlo en secreto.

“¡Ha llegado nuestra pequeña princesa!”, escribió Lavigne, quien acompañó el anuncio con tres instantáneas en blanco y negro en las que se puede ver a la nueva madre y a su pareja, quien sería el padre de la criatura, tomando la mano de la bebita.

En una segunda imagen, ella abraza a su pequeña y la última muestra tres pares de tenis a cuadros, que corresponderían a uno de la artista, otro de su pareja y el más pequeño el de la niña.

La canadiense no detalló cuando nació la niña, ni dónde, como tampoco su nombre o algún aspecto adicional. Lo que sí evidenció es que el anuncio lo hizo siendo fiel a la imagen y estética que ella ha manejado a lo largo de toda su carrera.

Publicidad

¿Quién es el padre de la hija de Avril Lavigne?

Los cibernautas además de felicitarla por la llegada de la pequeña, notaron que este anuncio se da tras una ausencia prolongada de la artista en sus redes sociales.

En el plano laboral, la artista estaría en medio de un receso. Dio por terminada su gira Greatest Hits Tour en junio de 2025, luego de una serie de conciertos por Estados Unidos y Canadá.

Publicidad

Se presume que durante este tiempo y una buena parte del que viene estará dedicada a su reciente maternidad.

Avril tampoco ha revelado quién es su compañero sentimental. La canadiense estuvo casada con Deryck Whibley, líder de Sum 41, hasta el 2010, cuando se divorció. Luego, contrajo nupcias con Chad Kroeger, vocalista de Nickelback. Se separaron en 2015. Posteriormente estuvo comprometida con el músico Mod Sun, con quien rompió en el 2023. Luego se vinculó sentimentalmente con el rapero Tyga, pero habría sido una relación breve.

Aquí más noticias que son tendencia en el entretenimiento