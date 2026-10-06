Aylín Mujica estalló en llanto en ‘Top Chef’, por su hijo fallecido: “No he podido llorar”

El pasado 16 de julio, la actriz cubana radicada en Miami, Aylín Mujica se encontraba en Colombia grabando el reality de cocina ‘Top Chef’, cuando recibió la noticia del fallecimiento de su hijo mayor, Mauro Menéndez, de 33 años.

El joven Dj murió inesperadamente durante un viaje a Barbados a donde había ido a un juego de beisbol. Anteriormente había sufrido quebrantos de salud por una gripe, en su casa en California, por lo cual su abuela y su madre le habrían pedido que no viajara.

Una vez enterada de la noticia, Mujica viajó de inmediato a Miami y de ahí a la isla para reclamar el cuerpo de su hijo. Pocos días después se reincorporó a la grabación de la quinta temporada del reality, que se desarrolla en los estudios de RCN, en Bogotá y que es conducido por Carmen Villalobos y emitido por Telemundo y Telemundo Internacional.

La actriz prefirió hacerlo así, ya que expresó en una entrevista con la cadena Telemundo que sabe que Mauro hubiera querido que ella siguiera con su vida, también mencionó que no deseaba quedarse quieta llorando y lamentándose y necesitaba trabajar.

"Hoy me siento muy triste", Aylín Mujica al recordar a su fallecido hijo

Este fin de semana se dieron a conocer imágenes que muestran a la artista quebrantanda al recordar a su primogénito y confesando que no ha podido llorarlo.

En el clip, Carmen Villalobos le pregunta si está bien y la actriz le contesta que no. Ante la petición de la presentadora para que exprese sus emociones, Mujica finalmente dijo:

“Se fue mi hijo y no he podido llorar lo suficiente y hoy me siento muy triste, muy triste. Perdón”, dijo entre lágrimas.

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La actriz contó con la solidaridad de sus compañeros quienes la calificaron de valiente y Villalobos le confortó: “No tienes por qué pedir perdón, al contrario, eres una guerrera por estar aquí de pie en la competencia con todo lo que la pérdida de tu hijo conlleva. Otra se habría ido de verdad y tú estás aquí firme entregándolo todo. Creo que tu hijo es el que te tiene aquí de pie”.

Antes de morir, Mauro, según lo mencionado por su madre, sufrió varios paros cardiorespiratorios.

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