Bacilos: 30 años de música que trasciende en el tiempo: “Estamos más agradecidos”

En 1997, el colombiano Jorge Villamizar, el puertorriqueño José Javier “JJ” Freire y el brasileño André Lopes, tres jóvenes soñadores, se unieron en Miami para crear una banda que llevara el sonido del pop-rock latino a todos los rincones del mundo. Hoy, sus canciones siguen trascendiendo fronteras.

Éxitos, pausa y un regreso con esencia

Aunque sus inicios fueron en estudios de grabación improvisados y sus presentaciones en pequeños bares, el sonido fresco de sus canciones los catapultó al estrellato. En 2002, “Caraluna”, “Mi primer millón” y “Tabaco y Chanel” no solo se convirtieron en grandes éxitos y en un fenómeno cultural, sino también en himnos generacionales que aun provocan suspiros colectivos cada vez que suenan en las diferentes plataformas digitales.

La agrupación, que en un comienzo se llamó Bacilos Búlgaros, se ganó el cariño del público y recibió numerosos premios, incluyendo un Grammy Latino en 2003 y un Grammy estadounidense en el mismo año. Sus letras nostálgicas y sus melodías pegajosas establecieron a la banda como un ícono del pop latino.

Después de lanzar su tercer álbum, “Sin vergüenza”, en el 2004, ‘los Bacilos’ anunciaron su separación en 2007, dejando un gran vacío en la escena musical. Cada uno de sus miembros tomó un rumbo diferente: Jorge Villamizar comenzó su carrera como solista, mientras que Lopes y Freire también iniciaron sus proyectos lejos de la atención mediática. Sin embargo, diez años después se reencontraron y lanzaron dos nuevos trabajos discográficos: “¿Dónde nos quedamos?" y “Abecedario”. A comienzos del 2022 José Javier Freire se apartó del proyecto.

Canciones de Bacilos: clásicos que no envejecen

Aunque ya no son un trío, sino un dueto, hoy en día Bacilos sigue conquistando escenarios y corazones con la misma energía y frescura que los hizo famosos a principios de los 2000. Sus fanáticos siguen cantando sus primeros éxitos como si hubieran salido ayer, y no es coincidencia o un simple golpe de suerte. Jorge Villamizar compartió su opinión sobre lo que cree que ha sido la clave para que su música siga vigente.

“El secreto es muy simple: son las canciones, son clásicos, son canciones que duraron para siempre; de hecho, Bacilos se separó diez años y la música siguió sonando. Esa ha sido siempre la apuesta y alrededor de eso hay muchas cosas, pero fundamentalmente es que esas canciones tienen unos números impresionantes de reproducciones que han conectado con muchas generaciones. Lo otro es que nos gusta lo que hacemos, tenemos un show muy bueno, hacemos un trabajo súper lindo en el escenario, nos encanta y por eso seguimos ahí“.

Bacilos Fotografía por: cortesia del Artista

Bacilos en el Festival Timeless en Barranquilla

Este sábado 30 de agosto, Bacilos regresó a Barranquilla durante el Festival Timeless. Después de varios años desde su última presentación en la ciudad, el grupo se reunió con un público que ha crecido junto a sus canciones. “Estamos súper felices. Creo que de los 30 años que llevamos de carrera los recuerdos de tocar en Barranquilla son de los más divertidos. Es una ciudad con una chispa incomparable, es el caribe colombiano en su esencia total. Estamos muy felices de volver, yo creo que no habíamos tocado ahí como en 20 años, ya era hora”, afirmó el vocalista. Por su parte, Lopes agregó: “Fue la oportunidad para mucha gente de cantar por primera vez los clásicos de Bacilos en Barranquilla y para quienes estuvieron con nosotros hace 20 años fue un tremendo reencuentro”.

Con un toque de humor y nostalgia, los dos integrantes de la banda reflexionaron sobre cómo ha cambiado su forma de vivir la música desde que comenzaron esta aventura: “La madurez hace que la gente cambie, hay un tango de Gardel que es una canción muy famosa latinoamericana que dice “20 años no es nada”, pero estos son 30 años, es mucho, entonces obviamente hemos cambiado, somos personas distintas, ya no somos los mismos Bacilos que fueron la última vez a Barranquilla, donde hicimos un show en el que asistieron como 10 personas. En la época dura de Bacilos, éramos unos locos, yo en Barranquilla nunca dormía, llegaba allá y no dormía hasta que me subía al avión de vuelta, André tampoco. Ahora ya somos adultos, señores de la tercera edad, queríamos ver cómo tratan a los viejitos en el caribe colombiano”, aseguró Villamizar.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

La magia de los escenarios

Para Bacilos, cada presentación en vivo se ha transformado en algo mucho más significativo que un simple espectáculo: es un reencuentro emocional con su historia y con las personas que han estado a su lado. Desde que regresaron a los escenarios, hace casi diez años, Jorge y André han estado viviendo una nueva etapa de gratitud con el público que los vio crecer.

“Es muy divertido estar en los escenarios, es un reencuentro con nuestro público. Desde que volvimos a unir estamos más agradecidos y estamos disfrutando más todavía de los escenarios, ver a los fans, las historias que nos cuentan de cómo nuestra música ha sido de cierta manera parte de la banda sonora de sus vidas, cómo conocieron las canciones y cómo a través de ellas conocieron a sus parejas, hay miles de historias en todos los sitios que vamos y eso es muy bonito. Para nosotros estar en el escenario es el contacto más directo que tenemos con nuestros fans y la energía, el cariño siempre es mutuo", asegura el bajista de la agrupación.

Bacilos se reinventa

Aunque recuerdan el pasado con nostalgia, emoción y agradecimiento, Bacilos ha sabido reinventarse, pues sus canciones clásicas ahora se mezclan con nuevas propuestas mostrando su evolución y su deseo de seguir conectando con diferentes generaciones. Junto a sus giras y reencuentros con el público, la banda ha estado lanzando nuevo material, colaborando con artistas emergentes y reinventando algunos de sus temas más icónicos.

“Seguimos sacando nuevo material. El año pasado lanzamos un disco nuevo, “Pequeños romances”. Una de las canciones ha sonado muchísimo en Colombia que es “Las notas de mi psicóloga”. También hemos sacado muchas colaboraciones y remix de canciones clásicas de Bacilos. Últimamente sacamos una colaboración con Álex Cuba que es un cantautor cubano, la canción es titulada “Nada es de verdad”. También sacamos la canción “Brecha” con la cantautora española Mercedes Cañas, que es tremenda artista. Queremos a esa nueva generación de artistas que también nos quiere mucho y para nosotros es muy importante y muy bonito este cambio. Hay un remix de “Perderme contigo”; hay una nueva colaboración de esa canción en versión salsa que será espectacular con un invitado increíble; hay canción con Fanny Lu; hay muchas cosas que están pasando, trabajos nuevos y nuevo material que estamos trabajando para este año y principios del otro".