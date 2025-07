Bad Bunny es blanco de críticas por el uso de animales en sus conciertos

Bad Bunny arrancó con fuerza su serie de conciertos en Puerto Rico, donde ofrecerá un total de 30 presentaciones durante los próximos tres meses. La gira local, titulada No Me Quiero Ir de Aquí y celebrada en el Coliseo de Puerto Rico, ha despertado gran expectativa entre sus seguidores; sin embargo, las primeras funciones también han generado controversia.

El artista ha sido duramente cuestionado por parte de algunos asistentes y colectivos animalistas, que lo acusan de maltrato animal por incluir gallinas vivas como parte del montaje escénico. Las críticas han cobrado fuerza especialmente tras la denuncia pública de PETA Latino, que calificó la propuesta como una forma de explotación innecesaria.

¿Bad Bunny usa animales en su gira por Puerto Rico?

Según relataron algunos de los asistentes y confirmó la organización defensora de los derechos de los animales, el escenario recrea un ambiente rural típico de la isla, en el que se incorporan elementos como sillas plásticas, vegetación y, en particular, gallinas vivas. Las aves son ubicadas al frente del escenario antes de que comience la presentación principal.

PETA Latino manifestó su rechazo a través de redes sociales, donde compartió un mensaje directo para el artista: “Un baile inolvidable para Bad Bunny… pero una pesadilla para los animales”. En la misma publicación, la organización pidió de manera enfática que el reguetonero deje de emplear animales vivos como parte del espectáculo y recordó que estas prácticas son incompatibles con el bienestar animal.

De acuerdo con reportes de medios locales, las gallinas son retiradas del escenario una vez inicia el show. Sin embargo, desde PETA insisten en que el solo hecho de usarlas como parte de la escenografía ya constituye maltrato, al exponerlas a ruidos, luces y a un entorno completamente antinatural.

“¿Hasta cuándo los animales serán siendo tratados como simples accesorios para el show de Bad Bunny? Los artistas tienen el poder de inspirar compasión a través del arte, pero Benito solo normaliza el maltrato hacia los animales. Bad Bunny, por favor, deja de usar animales vivos en tus conciertos”, cuestionaron desde la organización, apelando a la responsabilidad ética que tienen figuras públicas de gran influencia como Bad Bunny.

Es clave mencionar que esta no es la primera vez que PETA cuestiona al ‘Conejo Malo’ por la misma razón. En 2024, durante la gira The Most Wanted Tour, la organización criticó públicamente el uso de caballos en medio de un escenario “lleno de humo, luces y ruido estruendoso”.