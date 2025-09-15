Bad Bunny fue visto paseando por las calles de Medellín horas antes de su primer concierto

Bad Bunny es la sensación del momento en Medellín, ciudad donde presentará tres conciertos consecutivos (23, 24 y 25 de enero) con más de 40.000 asistentes por noche.

El artista puertorriqueño ya se encuentra en la capital antioqueña y, en la noche de este 22 de enero, fue visto recorriendo algunos sectores de la ciudad, donde transeúntes y seguidores lograron reconocerlo.

Los encuentros entre Bad Bunny y el público paisa quedaron registrados en videos que rápidamente se volvieron virales a través de redes sociales.

¿Qué hizo Bad Bunny en Medellín antes de sus conciertos?

La presencia del artista no pasó desapercibida. En distintos videos difundidos en redes sociales se observa al cantante saliendo de un reconocido restaurante del sector Manila, una de las zonas gastronómicas más concurridas de El Poblado.

Vestido de forma casual y sin un gran dispositivo de seguridad, Bad Bunny se tomó algunos segundos para saludar a quienes lo reconocieron y se acercaron a expresarle su admiración, lo que desató la emoción entre los asistentes al lugar.

Según información revelada por El Colombiano, ‘El Conejo Malo’ habría llegado a la capital antioqueña cuatro días antes del inicio de sus conciertos. De acuerdo con una fuente cercana al equipo del artista, citada por ese medio, durante su estadía manifestó interés en realizar actividades culturales y conocer algunos puntos emblemáticos de la ciudad, entre ellos el Museo de Antioquia, ubicado en el centro de Medellín.

Este tipo de recorridos no son nuevos para el intérprete de Tití me preguntó, quien en anteriores visitas a distintas ciudades ha optado por explorar espacios locales y culturales antes de cumplir con sus compromisos musicales.

Bad Bunny hace unos minutos en el Poblado, se encontraba en un restaurante en el Barrio Manila, en Medellín 🇨🇴 ¿Están listos para las tres noches?🤯🤩 pic.twitter.com/Z9dNoZ5S9x — Benito (@BenitoPnkpr) January 23, 2026

En Medellín, su presencia ha coincidido con el arribo masivo de seguidores nacionales e internacionales que viajaron exclusivamente para asistir a sus conciertos.

Desde la noche del 22 de enero y durante la madrugada del 23, grupos de fanáticos comenzaron a concentrarse en los alrededores del Estadio Atanasio Girardot, escenario que acogerá las presentaciones de Bad Bunny. La ocupación hotelera, el movimiento en restaurantes y la actividad en zonas turísticas evidencian el impacto que genera la visita del puertorriqueño en la ciudad.

