Bad Bunny rompe histórico récord en Puerto Rico con su show ‘No me quiero ir de aquí’

La transmisión en directo del cierre de la residencia musical del cantante se realizó el sábado 20 de septiembre y tuvo a Marc Anthony entre sus invitados.

Por Agencia EFE
23 de septiembre de 2025
AME9762. SAN JUAN (PUERTO RICO), 14/09/2025.- El artista puertorriqueño Bad Bunny canta durante una presentación este domingo, en el Coliseo de Puerto Rico en San juan (Puerto Rico). Bad Bunny concluye su residencia musical 'No Me Quiero Ir De Aquí', que comprendió treinta conciertos y comenzó el 11 de julio en el Coliseo de Puerto Rico, en la que urgió a combatir el odio con amor, acompañado por Maluma, Zion y Lenox, Nio Gracia, Chencho Corleone y The Marías. EFE/Thais Llorca
Fotografía por: Thais Llorca

La transmisión en directo del cierre de la residencia musical de Bad Bunny en el Coliseo de Puerto Rico, ‘No Me Quiero Ir de Aquí: Una Más’, batió el récord de la actuación más vista de un solo artista en Amazon Music, informó este domingo la plataforma.

De igual manera, la producción destronó todos los récords de audiencia anteriores y marcó un momento histórico, tanto para el servicio de retransmisión, como para la música latina, destacó Amazon Music en un comunicado.

Según reveló en la noche del sábado la cuenta de X @BenitoSpotify, la presentación de Bad Bunny obtuvo la mayor cantidad de “en directos” de los que logró en su momento el rapero estadounidense Kendrick Lamar con su concierto ‘The POP OUT’.

La actuación del espectáculo de la noche del sábado, que se transmitió en exclusiva en Amazon Music, Prime Video y Twitch, supuso el gran final de la innovadora residencia de Bad Bunny en el Coliseo José Miguel Agrelot de Puerto Rico, en San Juan.

“Esta transmisión, que ha batido todos los récords, aporta una importancia mundial a un acontecimiento, ya de por sí trascendental, que va más allá del entretenimiento, ya que representa el lanzamiento de una iniciativa integral entre Amazon y Bad Bunny para apoyar el crecimiento económico y la educación de Puerto Rico”, resaltó la empresa.

La función del sábado de Bad Bunny, la 31 de su residencia de tres meses en el Coliseo de Puerto Rico, fue un lleno total, y contó con las actuaciones especiales del salsero boricua Marc Anthony interpretando junto al artista urbano ‘Preciosa’, uno de los temas más emblemáticos de los puertorriqueños.

Igualmente, actuaron los reguetoneros Arcángel, De La Ghetto y el dúo de Jowell y Randy, la cantante Rainao, el grupo de plena Los Pleneros de la Cresta y el cuarteto de Chuwi.

La producción, de igual manera, incluyó en el arena del coliseo sanjuanero ‘La casita’, una estructura construida e inspirada en una residencia típica de la zona montañosa de la isla, desde donde Bad Bunny cantaba junto a sus artistas invitados y otras figuras del cine, la música y los deportes acudieron para celebrar la velada.

Algunas de estas figuras que acudieron al cierre de la residencia, fueron el cantautor puertorriqueño Tommy Torres y el exolímpico Javier Culson, medallista de bronce en los 400 metros vallas en Londres 2012.

Asimismo, a la residencia también fueron personalidades y figuras de calibre mundial como LeBron James, Kylian Mbappé, Achraf Hakimi, Penélope Cruz, Javier Bardem, Benicio del Toro, Paco León, Lin-Manuel Miranda, Tito Trinidad, Piculín Ortiz, entre otros.

