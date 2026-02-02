⁠¿Bad Bunny usó chaleco antibalas en los Grammy y teme por su seguridad?

El pasado domingo 1 de febrero se celebraron los emblemáticos premios Grammy, otorgados por la academia de Música Americana. En la entrega de galardones uno de los artistas más premiados fue Bad Bunny, quien se alzó con el más importante de la noche: el álbum del año, que por primera vez fue otorgado a un trabajo en español desarrollado por un latino.

A lo largo de la noche, Trevor Noah, el conductor de la ceremonia, se sentó junto a Bad Bunny en varias ocasiones, con quien tuvo conversaciones que resultaron divertidas, pero que también dejaron ver que Bunny tuvo en todo momento una postura rígida en su torso, que se veía inusualmente abultado.

La rigidez también se evidenció cuando salió a escenario a recoger sus galardones, así como a la entrada de la ceremonia en la tradicional alfombra roja.

¿Bad Bunny teme por su seguridad?

La teoría que comenzó a circular en internet es que dicho abultamiento e incomodidad del ‘conejo malo’ era porque llevaba debajo de su outfit un chaleco antibalas, ya que su equipo se lo habría sugerido, debido a los comentarios e incluso, amenazas que Bad Bunny ha recibido en Estados Unidos, desde que se anunció que él sería la estrella principal del Super Bowl, que se realizará este fin de semana en California.

AME853. LOS ÁNGELES (ESTADOS UNIDOS), 01/02/2026.- El cantante puertorriqueño de música urbana Bad Bunny posa en la alfombra roja de la 68º edición de los premios Grammy este domingo, en Los Ángeles (Ca, EE.UU.). EFE/ Octavio Guzmán Fotografía por: Octavio Guzmán

Hay que señalar que los sectores de ultraderecha del mencionado país no han visto con buenos ojos que sea un latino quien amenice una fiesta tan americana como el super Tazón.

Sin embargo, oficialmente no se ha sabido si es verdad que Bad Bunny llevó chalecos para su protección.

Al parecer, esta es una teoría que no correspondería a la realidad y la rigidez del conejo malo en su torso obedecería a que debajo del atuendo que lució, llevaría una pieza corsé que hace parte del diseño que smoking de terciopelo oscuro que escogió y que se incluye un corsé para hombres de la firma francesa Schiaparelli

Bad Bunny volverá a escena este 8 de febrero, en el show de medio tiempo del Super Bowl 2026. El evento se celebrará en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California.

