Bad Bunny y el procedimiento estético del que está arrepentido: “No lo hagan”

Bad Bunny no solo da de qué hablar por su música o por sus giras internacionales. El cantante puertorriqueño también suele compartir con sus seguidores aspectos personales que generan conversación y que en ocasiones sorprenden por su franqueza.

En días recientes, por ejemplo, volvió a circular un video en el que ‘El Conejo Malo’ aparece hablando con el cantante René Pérez (’Residente’), sobre un procedimiento estético al que se sometió hace algunos años y que hoy califica como un error del que no dejará de arrepentirse.

El procedimiento estético del que Bad Bunny está arrepentido

En la charla, el intérprete de 31 años se refirió a los llamados “diseños de sonrisa”, tratamientos que implican el desgaste de los dientes para colocar carillas. Según relató, esa decisión lo dejó con una sensación de inconformidad permanente.

“Yo les digo a todas las personas que no se hagan los dientes (...) Es el peor error que puede cometer un ser humano”, expresó inicialmente.

De igual manera, Bad Bunny explicó que su caso comenzó con un problema puntual: tenía un diente oscurecido y buscó una solución rápida en la estética dental. Con el paso del tiempo, esa intervención le generó un arrepentimiento que ahora no duda en compartir abiertamente. Por esta razón, advirtió que la mejor alternativa siempre será la ortodoncia, pues permite corregir la dentadura sin dañar los dientes naturales.

“Por más feos y más jodidos que los tengas no te los hagas. Yo me arrepiento de eso toda mi vida”, agregó en su conversación con ‘Residente’.

Las palabras del ‘Conejo Malo’ no pasaron desapercibidas en redes sociales. Mientras algunos resaltaron la honestidad con la que habló, otros recordaron que los diseños de sonrisa llevan años siendo cuestionados por sus consecuencias a largo plazo.

No es solo Bad Bunny quien ha estado en el ojo público por estos tratamientos. Celebridades como Simon Cowell han enfrentado críticas por sus carillas visiblemente muy blancas y “demasiado perfectas”, que muchos consideran poco naturales. Kehlani también contó que viajó al extranjero para hacerse carillas de resina “baratas”, que “eran demasiado blancas, demasiado cuadradas” y le causaron problemas al cuidar sus encías.