Belinda envió pulla a Christian Nodal: “Nunca he abandonado una familia”

Luego de tres años de su sonada ruptura, Belinda y Christian Nodal volvieron a ser tema de conversación en redes sociales y medios de comunicación.

En esta ocasión, la artista española fue quien puso su pasado amoroso bajo los focos con una serie de declaraciones que, a consideración de sus seguidores, fueron una clara referencia al músico mexicano.

¿Qué dijo Belinda a Christian Nodal?

Todo ocurrió en medio de una entrevista que la cantante concedió a Posta, medio de comunicación mexicano en el que se mostró molesta e incómoda por las constantes críticas y rumores que surgen alrededor de sus relaciones personales.

Según Belinda, desde hace mucho tiempo es una mujer soltera y tiene todo el derecho a salir con cuantas personas quiera. Además, recordó que no tiene ningún tipo de compromiso en cuanto a hijos y tampoco un pasado que la atormente.

Precisamente, fue en este momento de la entrevista cuando la mujer de 35 años envió un mensaje que fue considerado como pulla a Christian Nodal, con quien sostuvo un noviazgo por más de dos años.

"A mí siempre me relacionan con todo el mundo. Incluso, me han relacionado con todos mis amigos, pero yo soy una mujer soltera, no tengo hijos y nunca he dejado a una familia, ¡nunca! Soy una mujer que tiene el derecho de salir con quien quiera”, expresó Belinda.

Cabe recordar que Christian Nodal fue señalado en varias ocasiones como el culpable de la ruptura con la también actriz, pues le acusan de haberle sido infiel con la rapera Cazzu, a quien dejó al poco tiempo (tras el nacimiento de su hija Inti) para casarse con Ángela Aguilar.

Belinda y Christian Nodal sostuvieron un sonado romance que se robó la atención de los medios. Sin embargo, todo terminó a los pocos meses de su compromiso y a puertas de celebrar su boda. Fotografía por: Instagram

¿Christian Nodal le fue infiel a Belinda?

Estos rumores surgieron teniendo en cuenta que, a los pocos meses de anunciar el fin de su mediática relación, Nodal se dio una nueva oportunidad en el amor con otra persona (Cazzu).

A pesar de que ninguno se pronunció al respecto para aclarar la situación, Belinda estrenó en enero de 2024 una canción llamada Cactus, cuya composición habría sido inspirada en el desamor que vivió por el mexicano y daría cuenta de una supuesta infidelidad.

Aunque la intérprete no menciona a su exnovio con nombre propio, la letra cuenta con detalles claves que hacen referencia a su relación amorosa, como su anillo de compromiso o el tatuaje que Christian Nodal se hizo de sus ojos y que luego tapó con otro diseño.

“Bebo y salud por todos los besos ¿De qué sirvió tatuarte mis ojos para luego borrarlos con otros? No todo fue lo que tú me mostrabas ¡Si supieran como tú me tratabas! Una piedra que no fue real en un compromiso para aparentar. A lo hecho pecho, con o sin despecho, porque a nuestro amor no le diste respeto. Yo nunca dije nada de ti y con mucha clase yo me fui", se escucha en un fragmento de Cactus.