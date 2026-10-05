Ben Affleck habló por primera vez de los rumores que lo relacionan con Shakira ¿Qué dijo?

Ben Affleck se refirió por primera vez a los rumores que en los últimos días lo han relacionado sentimentalmente con Shakira. El actor estadounidense habló del tema durante la promoción de ‘Animals‘, su nueva película.

La historia comenzó a tomar fuerza después de que Ana Navarro contara en el programa ‘The View‘ que, en medio de las respectivas separaciones de Affleck y la colombiana, consideró que ambos podían hacer buena pareja. La presentadora incluso reveló que habló con Matt Damon, amigo cercano del actor, sobre la posibilidad de acercarlos.

La anécdota generó comentarios en redes sociales y volvió a poner a Ben Affleck y Shakira en el centro de las especulaciones sobre su vida sentimental. Sin embargo, ninguno de los dos había hablado públicamente sobre el asunto. Ahora, después de varias semanas de versiones y comentarios, el actor decidió referirse directamente.

Qué dijo Ben Affleck sobre los rumores con Shakira

En entrevista con Entertainment Tonight, el periodista Kevin Frazier le preguntó directamente a Affleck por la historia de Navarro. Fue entonces cuando el actor aseguró que nunca había escuchado hablar de ese supuesto intento de presentarlo con la artista barranquillera.

“Le juro por Dios que nunca había oído eso en toda mi vida”, respondió el actor de Hollywood, quien también explicó que suele enterarse de ese tipo de versiones a través de los periodistas. Además, mencionó que está acostumbrado a escuchar rumores sobre su vida personal y advirtió que casi todas esas historias terminan siendo falsas.

Ben Affleck también fue tajante al referirse a la posibilidad de que alguien intervenga para organizarle una cita. “No me hacen citas”, afirmó, dejando claro que la historia que contó Navarro no terminó en un encuentro entre él y la cantante colombiana.

La conversación llevó además a Affleck a hablar de su situación sentimental actual. Dos años después de su separación de López, el actor explicó que actualmente no está buscando una relación y que tiene otras prioridades en su vida.

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“Trabajo mucho y veo a mis hijos”, dijo. Según explicó, su familia y su carrera ocupan buena parte de su tiempo, por lo que las citas no representan actualmente una prioridad para él. “No estoy corriendo detrás de nada”, señaló al hablar de su presente.

El actor, de 54 años, aseguró que se encuentra bien con su vida actual y que está abierto a lo que pueda ocurrir en el futuro, pero sin estar buscando activamente una relación. Sus declaraciones, por tanto, no confirman ningún acercamiento romántico con Shakira y, de hecho, muestran que él ni siquiera estaba al tanto de la historia que dio origen a la especulación.

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La versión sobre ambos surgió, entonces, de una propuesta de Navarro que nunca llegó a concretarse. Hasta ahora, no existe confirmación de que Affleck y Shakira hayan tenido una relación sentimental o una cita derivada de aquella idea.