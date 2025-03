Ben Affleck reveló por qué se separó de JLo. Desmintió rumores sobre las razones

Cuando el pasado 20 de agosto del 2024, Jennifer López acudió a un tribunal de Los Ángeles a solicitar el divorcio de su marido Ben Affleck, nadie se sorprendió. La pareja que ese día llegaba a sus dos años de casados, vivió en medio de los rumores de separación por cinco meses.

La solicitud de divorcio de López corroboraría que lo dicho por los medios, a lo largo de las semanas, era cierto. Desde marzo estaban viviendo separados y deseaban quedar legalmente libres. Sobre las causas de la ruptura de esta pareja, que se había vuelto ejemplo de que las segundas oportunidades podrían funcionar, ya que antes de su regreso en el 2020, 17 años atrás habían sido novios y habían estado comprometidos, surgían varias teorías.

Ahora ha sido Ben Affleck quien en entrevista con GQ terminó corroborando que en efecto, cuando rompieron por primera vez hace 20 años fue por el continuo asedio de los medios, así como esa exposición continua que la pareja tenía, lo que terminó por abrumarlos. También se sinceró sobre lo que no funcionó en esta ocasión.

Para comenzar, Ben indicó que sabe que se vio como protagonista de una novela que nunca pidió. También mencionó por qué decidió participar en el documental sobre su matrimonio,’ La gran historia de amor jamás contada’. El actor comenzó con palabras amables y elogiosas para su ahora ex Jennifer López. ”Ha manejado ser una estrella con más destreza y habilidad que yo… Mi temperamento es ser un poco más reservado y privado que el de ella”, dijo el actor, de 52 años, que añadió: “Pero como ocurre en las relaciones, no siempre se tiene la misma actitud ante estas cosas”. Luego reconoció lo satisfactorio que resulta trabajar con alguien como ella. “Quiero y apoyo a esta persona. Creo en ella. Es genial. Quiero que la gente lo vea”, mencionó reconociendo que él siempre prefiere estar al margen de tanta exposición.

Ben rememoró la causa de la ruptura anterior y la licencia que en esta ocasión se dio y que quedó en el famoso documental. “Cuando Jen y yo rompimos (por primera vez), el detonante fue el enorme escrutinio en torno a nuestra vida privada. Cuando volvimos le dije: ‘No quiero una relación en las redes sociales’. Y luego me di cuenta de que no era justo pedir eso. Es como si te casas con un capitán de barco y le dices: ‘No me gusta el agua’”. Tienes que ser dueño de lo que sabías al iniciar cualquier relación”, dijo al detallar lo que se vio en el documental, más lo que ocurrió después.

“JLO es alguien a quien respeto mucho”, Ben Affleck

Así, luego desmintió por completo que las redes sociales y la exposición a medios fuera la causa del divorcio. Affleck aclaró que no es cierto que tengas problemas para hablar de su. Ida personal, solo quiere que cuando es su formación se reproduzca sea fiel a sus palabras. “siempre y cuando se expresen mis verdaderos sentimientos, intenciones y creencias. Espero haber dejado claro que realmente [JLo] es alguien a quien respeto mucho”.

El actor entiende la curiosidad del público y de los medios pero advierte que su único interés es el de No haya ningún tipo de negatividad en los mensajes o información que se registre sobre su vida y naturalmente su divorcio, “Supongo que existe una tendencia a querer identificar las causas profundas de una ruptura, pero, si soy honesto —y vuelvo a repetir—, la verdad es mucho más sencilla y cotidiana de lo que la gente cree o considera interesante”, dijo anticipando que en realidad no hubo nada drástico, grave o contundente para optar por el divorcio.

Podrías leer: Jennifer López estaría comenzando romance con famoso actor mayor que ella

Ben Affleck dice qué ocurrió con JLo

“No hay escándalo, ni telenovela, ni intrigas. La verdad es que, cuando le preguntas a alguien: ‘Oye, ¿qué pasó?’, bueno, no hay un ‘esto es lo que pasó’”. Concluyó que es la historia de dos personas que tratan de resolver así tos “Es simplemente una historia sobre personas que intentan resolver sus vidas y relaciones de una manera como todos lo hacemos normalmente”.

Hay que mencionar que Ben concede estas declaraciones en un momento en el que se le involucra con su ex Jennifer Garbee y algunos aseguran que tiene interés en regresar con ella, si la relación de Grande con John Miller termina.