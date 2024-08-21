¿Ben Affleck y Jennifer López volvieron? Los grabaron dándose un beso

Mientras Emme y Fin, las hijas de los ahora exesposos Jennifer López y Ben Affleck, fueron captadas juntas el pasado 30 de octubre, demostrando que pese al divorcio de las estrellas, ellas continuaban con una amistad, que comenzaron cuando los respectivos padres se casaron, surgen unas imágenes que han resultado simplemente sorpresivas, relacionadas con la cantante y el actor.

Así fue el beso de Jennifer López y Ben Affleck en Beverly Hills

En el vecindario de Beverly Hills, donde está ubicada la fabulosa mansión que compraron Ben y Jennifer cuando se casaron y decidieron poner en venta, cuando firmaron el divorcio, al parecer, la pareja fue a despedirse del que fuera su hogar.

Todo esto sería absulutamente normal, ya que han demostrado que pese a la ruptura, mantienen una relación cordial, de no ser porque los ex fueron captados dándose un beso al despedirse en uno de los andenes del barrio, aledaños a la casa.

No se tiene mayor información sobre los detalles del ósculo porque el angulo de la toma permite dos interpretaciones. Algunos creen que solo se trata de un beso en la mejilla y otros están seguros de que fue en la boca. Lo cierto es que nuevamente se vieron muy cercanos.

La situación fue tan personal que uno de los fotógrafos que registró el momento pregunta a distancia ¿Cuándo es la boda?, López ignora la pregunta y sube a su carro junto a una amiga.

Hay que recordar que la pareja, que se especula ha sacado del mercado inmobiliario la mansión por la que pagó 60 millones de dólares y llegó a pedir hasta 68 millones de dólares, sin lograr un cliente, también coincidió en la alfombra roja de la película que ella protagonizó y él produjo una versión de ‘El beso de la mujer araña’. Allí se vieron hablando animadamente e incluso muy cerca uno del otro.

Sin embargo, hay que mencionar que esto contrasta con informaciones de varios medios de farándula norteamericana, como Radar Online, que aseguran que Affleck estaría algo incómodo por el compromiso que ya tendría su ex Jennifer Garner, quien lleva una relación de varios años con el empresario de comida rápidas, John Miller.

Se especula con que Ben no termina de resignarse a ser solo amigo de la madre de sus hijos y guarda una esperanza de reconciliación. Por eso resulta sorprendente el inesperado beso a su otra ex, López.

Aquí más noticias que son tendencia en el entretenimiento