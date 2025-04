Ben Affleck y Jennifer López siguen en conflicto ¿Por qué ninguno quiere ceder?

La historia entre Ben Affleck y Jennifer López parece que no se termina de escribir. El actor de El contador 2 y la intérprete de éxitos como On the Floor y Dance Again, que en el 2021 parecían haberse reencontrado para no separarse más, terminaron tres años después su historia de amor, cuando JLo solicitó el divorcio, el 20 de agosto del 2024 y reveló que estaba separada de Affleck desde abril de ese año. La pareja firmó el divorcio el 6 de enero del 2025.

Jennifer López y Ben Affleck se casaron dos veces y compraron una vivienda avaluada en más de 60 millones de dólares. Fotografía por: Getty

Aunque todo indicaba que su divorcio, aunque doloroso, dejaba claros todos los puntos que los unían y que no tendrían ningún desacuerdo que les impidiera seguir sus vidas por separado, hoy, después de más de un año de su anuncio, todavía no se resuelve. Ben Affleck y Jennifer López, quienes se casaron dos veces, una el 16 de julio en Las Vegas y la siguiente el 20 de agosto en Montana, decidieron comprar una casa. Después de buscar mucho, hallaron una propiedad en Beverly Hills y la adquirieron en el 2023, según información de TMZ, por 60.85 millones de dólares.

Ben Affleck y JLo no estaban a gusto en su casa

Luego de su divorcio la mansión se puso en venta, pero su valor, 68 millones de dólares, ha hecho que los compradores no abunden. Tanto JLo como su ahora ex están ansiosos en cerrar un trato que ponga fin al último vínculo monetario entre ellos y cuando ya parecían haberlo cristalizado, en septiembre del 2024, el proceso de venta por 64 millones de dólares no llegó a feliz término.

Y ahora, que han pasado nueve meses desde el momento en que decidieron vender el inmueble de 24 habitaciones y 12 baños, vuelven a surgir los desacuerdos, pues mientras el padre de Finn, Violet y Samuel, está a favor de bajar el precio para venderla lo más rápido posible, la artista, que se había casado en cuatro ocasiones, no está dispuesta a cambiar el valor inicial o por lo menos quiere recuperar una parte importante de la inversión hecha en el lugar que algún día fue su hogar con Affleck, quien, según People no se sentía satisfecho viviendo allí, pues estaba lejos de sus hijos, también se dice que López consideraba que la propiedad era muy grande.