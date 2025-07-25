Beto Cuevas recordó el día que se salvó de morir en el mismo vuelo que Jenni Rivera

Beto Cuevas se presentará este 15 de octubre en el Movistar Arena de Bogotá con su esperado show acústico, un concierto en el que repasará sus grandes éxitos y compartirá momentos de cercanía con el público.

Semanas antes de su visita a la capital colombiana, el exvocalista de La Ley concedió una exclusiva entrevista a la revista Vea, de El Espectador, en la que habló sobre uno de los episodios más impactantes de su vida: la muerte de la cantante Jenni Rivera y la coincidencia que pudo haberlo llevado a estar en el mismo vuelo que terminó con su vida.

Cabe recordar que Rivera, reconocida exponente de música regional, murió el 9 de diciembre de 2012 en un accidente aéreo en Nuevo León, México. Para esa ocasión, Beto Cuevas fue invitado por la mexicana para cantar juntos en un show en Toluca; sin embargo, una sencilla decisión cambió lo que pudo ser un fatal destino.

“Fue una sorpresa tremenda que me dejó mudo, porque Jenni era una compañera de mi programa ‘La Voz México’, y estábamos sentados uno al lado del otro. Hablábamos, nos reíamos mucho, y desarrollamos una linda amistad, a pesar de venir de mundos musicales muy distintos”, recordó el músico chileno, quien también resaltó la admiración entre ambos: “A mí me encantaba cómo cantaba; encontraba que era una cantante suprema, con una voz maravillosa y un carisma tremendo, que lograba encantar al público y a todas sus fanáticas. A ella también le gustaba el rock y escuchaba con interés las cosas que yo le mostraba”.

¿Por qué Beto Cuevas se salvó de morir junto a Jenni Rivera?

El artista de 58 años explicó a Vea que la razón por la que no estuvo en aquel vuelo fue un compromiso previo con Yuri para cantar en una presentación para Teletón. “Jenni me había invitado a cantar con ella, pero yo ya estaba comprometido semanas antes. Tenía que ser responsable y honrar mi palabra. Si no hubiera sido así, probablemente habría estado en ese avión”, dijo.

Sobre lo ocurrido, Beto Cuevas compartió cómo la experiencia afectó su visión de la vida y las decisiones cotidianas: “Siento que vivimos realmente en un guion que ya fue escrito. Todos tenemos nuestro momento también para despedirnos de este mundo que esperamos. Si tu vida es relativamente estable y alegre, ojalá que dure lo más que pueda, pero sabemos a ciencia cierta —de hecho, es la única certeza que tenemos— que algún día nos vamos a morir. Pero no es necesario pensar tanto en eso cuando estamos vivos, porque la vida en realidad es súper cortita, pasa muy rápido”.

Beto Cuevas también contó a Vea que en sus conversaciones con Jenni Rivera solían hablar sobre el perdón. Algo que marcó su manera de vivir.

“Cuando uno tiene la posibilidad de perdonar a alguien que te hizo daño y lo logra de corazón, no solo de la boca para afuera, se abren portales de prosperidad. Tener a alguien a quien perdonar, o personas a quienes perdonar, es algo muy bueno para tu vida”, explicó el conocido artista, quien, por último, habló sobre cómo aplica esa filosofía: “Acumular tantas cosas materiales es un peso que no deja que la energía fluya. Mientras más liviano uno pueda andar por la vida, se generan mejores cosas. También he aprendido a ser generoso con quienes lo necesitan, sin esperar reconocimiento”.