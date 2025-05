Betsy Liliana, ex de Diomedes Díaz, le contestó a Rafael Santos: ‘no tengo miedo’

Betsy Liliana González Silva, conocida popularmente como “La Doctora”, es una figura destacada en la historia personal del legendario cantante de vallenato Diomedes Díaz. Estudió Medicina en la Universidad Libre de Barranquilla, y fue durante esa etapa que conoció a Diomedes, quien se encontraba en la cima de su carrera musical. Su relación inspiró la famosa canción “La Doctora” .

Aunque no contrajeron matrimonio legalmente, Betsy Liliana fue considerada la segunda esposa de Diomedes Díaz. Juntos tuvieron tres hijos: Luis Mariano, Betsy Liliana (conocida como Lily) y Moisés, quien falleció trágicamente en 2020. Su relación duró más de una década y fue una de las más significativas en la vida del cantante. Personas cercanas a Diomedes afirmaron que su separación de Betsy lo afectó profundamente, llevándolo a un estado de desamor que perduró hasta sus últimos días.

Tras la muerte de Diomedes en 2013, Betsy Liliana ha mantenido una presencia activa en la vida pública, especialmente en relación con el legado del artista. En 2023, se postuló como candidata a la Alcaldía de Barranquilla, buscando respaldo político en la región.

¿Qué pasó entre Rafael Santos y Betsy Liliana?

En mayo de 2025, durante la conmemoración del nacimiento de Diomedes, Betsy Liliana protagonizó una polémica al responder a declaraciones de Rafael Santos, hijo del cantante. En un audio difundido en redes sociales, lo acusó de llevar drogas a su padre durante sus últimos días, lo que habría deteriorado su salud. Además, afirmó que Diomedes tuvo un romance con Margarita Gallego, actual esposa de Rafael Santos, y advirtió que podría revelar más secretos si continuaban los ataques.

En una reciente entrevista que Santos concedió a Aco Pérez para su programa digital ‘El Mundo de Aco’, el hijo de Diomedes reveló que su relación con Betsy no era la mejor. “Había una que no nos dejaba entrar a ver a mi papá; pero te voy a decir una cosa y con esta me desquito: que la que lo dejó a él fue esa misma (que no dejaba que sus hijos lo vieran)...y no fue por falta de chuzo, porque casi que se lo borra“, dijo Santos en la entrevista.

De inmediato, los usuarios en internet comenzaron a sacar sus propias conclusiones, y aunque Santos nunca dijo el nombre de Betsy Liliana, los fanáticos de El Cacique supieron que se trataba de ella, pues fue la única que decidió dejarlo y hacer una vida lejos de él con sus tres hijos.

¿Qué le respondió Betsy Liliana a Rafael Santos?

Ante las declaraciones de Santos en la entrevista, Betsy Liliana no se quedó callada y contestó con una puya que sorprendió a todos los seguidores: “A mí casi me lo borran, pero a la mujer de él su papá se lo borró primero y eso sí no lo dice”, comentó, queriendo insinuar que hubo una infidelidad de padre e hijo.