Beyoncé responde al llamado de Shakira y hace millonaria donación para ayudar a Colombia

La emergencia que dejó el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia el pasado 10 de agosto continúa movilizando ayuda dentro y fuera del país. Shakira, una de las figuras que desde el comienzo expresó su preocupación por los afectados, hizo un llamado a la comunidad internacional para mantener los esfuerzos de recuperación, y ahora Beyoncé se suma a esa cadena de solidaridad con una millonaria donación.

La cantante estadounidense confirmó, a través de su compañía Parkwood Entertainment, que entregará una fuerte suma de dinero a organizaciones sociales que trabajan en el país. El aporte estará destinado a atender necesidades inmediatas de las zonas más afectadas por el sismo, especialmente en materia de alimentación y suministros para vivienda.

¿Cuánto donará Beyoncé a Colombia tras el terremoto?

La donación personal de Beyoncé asciende a un millón de dólares y será canalizada mediante organizaciones que actualmente desarrollan labores de ayuda humanitaria en las regiones afectadas. Entre ellas están Food For The Poor y World Central Kitchen, organización fundada por el chef español José Andrés.

De acuerdo con Parkwood Entertainment, los recursos buscan contribuir de manera inmediata con alimentos y artículos necesarios para las personas que quedaron sin vivienda después del terremoto. El comunicado también recuerda que el desastre provocó daños en viviendas, edificios, carreteras e infraestructura, con consecuencias para el abastecimiento de alimentos.

El gesto de Beyoncé llega después del llamado que hizo Shakira durante su visita al Chocó, donde recorrió algunas de las zonas afectadas y pidió a gobiernos, empresas privadas y organizaciones internacionales mantener el respaldo a las comunidades damnificadas. La artista colombiana insistió en que la ayuda no debía limitarse a la atención de emergencia y llamó a pensar también en la reconstrucción de la región.

La intérprete de ‘Hips Don’t Lie’ también anunció sus propios esfuerzos para recuperar parte de la infraestructura educativa afectada. Junto a Howard Graham Buffett y con el respaldo de la Fundación Pies Descalzos, impulsará la construcción de diez colegios en Chocó y trabaja en la reconstrucción de la Universidad Tecnológica del Chocó. Además, Global Citizen, Live Nation y CAF comprometieron recursos que elevan inicialmente a 1,25 millones de dólares el fondo para la reconstrucción de escuelas.

La tragedia que motivó estas iniciativas continúa dejando un saldo devastador. Según el último reporte de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), citado por EFE, el terremoto deja 331 personas fallecidas, 4.439 heridas, 240 desaparecidas y 364 rescatadas. El sismo tuvo su epicentro en San José del Palmar, Chocó, y provocó daños en diferentes zonas del país.

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