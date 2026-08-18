¿Quién es Howard Buffett, el multimillonario que acompañó a Shakira al Chocó?

El lunes 17 de agosto la cantante colombiana llegó a Chocó y además de recorrer algunas de las zonas afectadas por el terremoto ocurrido el 10 de agosto, anunció planes concretos para contribuir con la reconstrucción de diez escuelas y la universidad tecnológica que funciona en la capital del departamento.

La artista no vino sola, llegó acompañada del filántropo Howard Graham Buffett, quien también se comprometió con ayudar a esta parte del país tan afectada por el desastre natural.

El nombre del estadounidense de inmediato se convirtió en uno de los más buscados, ya que los cibernautas desean saber quién es y por qué el interés en solidarizarse con Colombia,

¿Quién es Howard Graham Buffett?

Se trata de un reconocido filántropo estadounidense, de 72 años, hijo del también empresario Warren Buffett, quien se ha preocupado por contribuir con distintas organizaciones sin ánimo de lucro y humanitaria.

Nació en 1954 y además de ser empresario también es fotógrafo y conservacionista. Es actualmente miembro de la junta directiva de Berkshire Hathaway, el conglomerado familiar que creó su padre. Tiene un hijo llamado Howard Warren Buffett, de 42 años.

En 1999 creó la fundación que lleva su nombre y se ha enfocado en ayudar en campos relacionados con la agricultura, la investigación, el manejo del agua, la conservación de suelos y el apoyo a pequeños productores en algunos de los lugares más vulnerables.

Su relación con Colombia no es nueva. Ha entregado donaciones, desde el 2008, para contribuir con iniciativas de desarrollo rural, infraestructura, educación, sustitución de cultivos ilícitos y desminado. De ahí que ha recibido reconocimientos gubernamentales.

En la parte empresarial ha ocupado cargos altos en compañías como Archer Daniels Midland y The GSI Group. Ha sido parte de las juntas directivas de Coca-Cola, ConAgra Foods, Lindsay Corporation y Sloan Implement.

Su Fundación también trabaja seguridad alimentaria y lucha contra la trata de personas.

Además de la ayuda que dará la fundación de Buffet, Shakira mencionó que las compañías Global Citizen y Live Nation darán US$500.000 cada uno para apoyar la recuperación educativa.

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