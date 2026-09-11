Billy Joel fue sometido a cirugía cerebral por hidrocefalia normotensiva: “Sigo aquí” 

En las últimas horas, el cantante Billy Joel generó preocupación por su estado de salud, luego de confirmarse que sería sometido a una intervención quirúrgica cerebral tras ser diagnosticado el año pasado con hidrocefalia normotensiva.

¿Qué pasó con el cantante Billy Joel?

Inicialmente, el artista estadounidense de 77 años había aceptado tratamiento basado en la terapia, sin embargo aceptó ser intervenido quirúrgicamente para que le implantaran una válvula con el objetivo de tratar la enfermedad. “No tenía buen equilibrio y sentía como si estuviera balanceándome en un barco», mencionó en su canal de SiriusXM, donde también aseguró que ya había comenzado a notar pérdida de audición y de visión luego de sus conciertos.

El autor de éxitos como Piano Man y Uptown Girl afirmó que su estado de salud había empeorado, sobre todo por el alto volumen de los conciertos, razón por la que los médicos ya le habían sugerido realizarse la cirugía cerebral, pero en un principio él se había negado: “Dije: ‘No, creo que voy a pasar de eso’. No quería hacerlo».

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Además, agregó: “Me di cuenta de que, debido a mi trabajo, que consistía en tocar rock and roll a todo volumen, cada vez que daba un concierto me provocaba algo parecido a una conmoción cerebral».

Luego de informarse sobre cómo sería el procedimiento, cambió de opinión: “Leí sobre el tema y me di cuenta de que puede ayudar a mejorar el equilibrio y la memoria. No quiero perder la cabeza. Es difícil saber qué se debe a la edad y qué a esta enfermedad, así que acepté hacerme el procedimiento”.

El neoyorquino reveló que se encuentra bien y envió un mensaje a sus fanáticos para que no se preocupen por él: “Me implantaron una derivación cerebral y, la verdad, mejoré bastante. Mi memoria mejoró, mi equilibrio también, y mi capacidad para desenvolverme mejoró. Quiero que la gente lo sepa y que no se preocupen por mí. Sigo aquí”.

El también pianista tiene 77 años. (Photo by ANGELA WEISS / AFP) Foto: AFP - ANGELA WEISS

¿Quién es Billy Joel?

Billy Joel es un cantante, compositor y pianista estadounidense, considerado una de las figuras más influyentes en la música popular de las décadas de 1970, 1980 y 1990. Nació el 9 de mayo de 1949 en el Bronx, Nueva York, y dio sus primeros pasos en la música profesional a finales de los años 60. Su reconocimiento llegó con el álbum Piano Man en 1973, cuyo tema principal se convirtió en una de sus canciones más icónicas y en un clásico de su repertorio. A lo largo de su carrera, ha vendido más de 160 millones de discos en todo el mundo y ha cosechado numerosos éxitos, como Uptown Girl, We Didn’t Start the Fire, Just the Way You Are, Vienna, My Life y Only the Good Die Young. Además, Joel ha sido reconocido con importantes premios.

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En 1999, fue incluido en el Rock & Roll Hall of Fame y ha ganado seis premios Grammy, entre otros reconocimientos. Su estilo musical fusiona rock, pop, piano y música clásica, y sus canciones a menudo narran historias sobre relaciones, la vida cotidiana y la sociedad estadounidense.