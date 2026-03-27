Blessd confirmó su distanciamiento con Kris R: “Nos dejamos de seguir y todo”

Los nombres de Blessd y Kris R se han consolidado en la escena del reguetón y la música urbana en Colombia, especialmente desde Medellín, donde ambos han desarrollado buena parte de sus carreras. Más allá de sus trayectorias individuales, los artistas también han coincidido en distintas colaboraciones y proyectos musicales, lo que evidenciaba una relación cercana y un trabajo conjunto frecuente dentro del género.

Sin embargo, en horas recientes, ‘El Bendito’ confirmó que la relación con ‘La K’ ya no es la misma. El artista habló del tema públicamente y dejó ver que entre ellos hubo un cambio que hoy los tiene tomando caminos distintos.

¿Qué pasó entre Blessd y Kris R?

La declaración surgió en medio de una conversación con el streamer Westcol durante una de sus transmisiones en vivo. Blessd fue invitado al espacio digital, como ha ocurrido en otras ocasiones, dado que ambos mantienen una relación cercana y suelen compartir este tipo de contenidos en línea.

Durante el directo, en el que abordaron distintos temas relacionados con sus vidas personales, relaciones sentimentales y aspectos de sus carreras, Westcol le preguntó directamente por su vínculo con Kris R. En un primer momento, el reguetonero paisa respondió de manera evasiva, restando importancia a la situación. No obstante, ante la insistencia del streamer, terminó por reconocer que sí existía una ruptura en la relación.

“Cosas que a veces no le gustan a uno, pero uno no quiere ni hablar”, afirmó Blessd, dejando entrever que hubo motivos personales o profesionales detrás del distanciamiento, aunque sin especificarlos. Más adelante, al ser consultado nuevamente, añadió: “Nos dejamos de seguir y todo. Cada quien que haga sus cosas y su vuelta. Uno ya va entendiendo cómo se mueve todo en este mundo”.

Las declaraciones continuaron en la misma línea cuando Westcol le preguntó si hablaba en serio o si se trataba de una broma. En ese punto, Blessd fue enfático en aclarar que no estaba jugando con el tema: “Es en serio. Yo no molesto con esas cosas”.

Hasta el momento, ninguno de los dos artistas ha ampliado la información ni ha ofrecido versiones adicionales sobre lo ocurrido. Tampoco se conocen detalles específicos sobre las razones que llevaron al distanciamiento, por lo que el episodio se mantiene en el terreno de lo confirmado, pero no explicado. Mientras tanto, ambos continúan enfocados en sus respectivos proyectos musicales, sin pronunciamientos públicos adicionales sobre su relación.

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