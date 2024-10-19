Blessd recordó sus orígenes con emotivo mensaje de Año Nuevo: “No dejarse contaminar”

El cantante colombiano Blessd compartió un mensaje de fin de año en el que recordó cómo vivía la temporada decembrina antes de alcanzar el reconocimiento actual en la música urbana.

La reflexión, publicada en redes sociales, estuvo acompañada de imágenes junto a un Renault 4 azul, un elemento que el propio artista asoció con una etapa de carencias económicas y aprendizajes personales.

El mensaje de Año Nuevo de Blessd

En el texto, el intérprete reconoció que estas fechas suelen llevarlo a mirar atrás y comparar su presente con el pasado. “Estas fechas son un poco sentimentales para mí; hace seis años se pasaba con lo mínimo en estos diciembres”, escribió el artista, aludiendo a los años en los que su realidad estaba lejos del éxito comercial que hoy lo rodea.

Blessd también hizo énfasis en que el cambio económico no debería traducirse en una pérdida de valores. En ese sentido, afirmó que “por más dinero que se consiga, lo más importante va a ser tener los pies en la tierra, seguir siendo el mismo y no dejarse contaminar de todo lo que este mundo trae”, una idea que fue ampliamente replicada por sus seguidores.

Más allá de la nostalgia, el mensaje incluyó una invitación directa a valorar los vínculos familiares. “Si usted tiene a su mamá con usted, abrácela; si tiene a sus hermanos, dígales que los ama”, escribió el cantante, quien también llamó a priorizar el tiempo con los hijos y las personas cercanas. Para el artista, el acompañamiento genuino es clave: “Siempre rodeado de Dios y de personas que de verdad te quieran por lo que eres y no por lo que tienes”.

Las imágenes y el texto fueron interpretados como un recordatorio de los orígenes de Blessd en Medellín, donde creció en un contexto en el que las celebraciones de fin de año se ajustaban a lo básico. Esa etapa, según ha expresado en otras ocasiones, marcó su carácter y su visión frente al éxito.

“Feliz año para todos y acuérdense de que los lujos, la belleza y el dinero son pasajeros. Busquen de Dios, busquen un hogar y nunca envidien al prójimo”, concluyó.

