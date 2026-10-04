Blessd se reconcilia con Manuela QM, su novia y madre de su hijo: “Te pido perdón”

El cantante Blessd o El Bendito y su novia, la generadora de contenido Manuela QM habían tomado distancia en las redes sociales. Tras haberse dejado de seguir, los cibernautas concluyeron que la ruptura era inminente; también se habló de una tercera persona.

La pareja, que recibió el pasado 11 de junio a su primer hijo, llamado Caleb, quien nació en la clínica El Prado de Medellín al parecer, seguía distanciada en esa época. Cuando el artista dio a conocer la llegada del pequeño lo hizo en un post solo. "Mi hijo está sano y salvo en mis brazos y nunca lo voy a soltar !! Hoy es el mejor día De mi vida", escribió en junio.

Recientemente volvió a subir una imagen junto al bebé sin mencionar a su pareja. "De chamaquito se lo pedí a papá Dios , te amo mi amor verte cada día más grande y más parecido a mí es la mejor sensación del mundo mi Stiven Jr , vas a crecer y vas a tener el mejor papá de mundo “mi heredero” mi baby blue", expresó.

Ahora Stiven Mesa Londoño, nombre de pila del cantante, usa las redes sociales para confirmar que la reconciliación es un hecho. Fue en una publicación compartida con Manuela Quintero Marín que dio a conoces que están nuevamente juntos.

Blessd y su pareja Manuela se dan una nueva oportunidad

"Los amores de mi vida… gracias Dios por mi familia y por tantas bendiciones aprendiendo juntos cada día a disfrutarnos esta vida de padres”, comenzó diciendo El también conocido como El Bendito.

Luego el cantante reconoció errores del pasado e incluso le pidió disculpas a su pareja: “Aunque con miles de errores siempre has estado para mí @manuelaqm__ y eres la mujer más perfecta que pude conocer en mi vida te pido perdón públicamente por todos mi errores y te agradezco por ser la mejor mamá del mundo con mi príncipe !!", escribió el cantante que en enseguida reafirmó sus sentimientos por la madre de su hijo Caleb. “Te amo y nunca tendré cómo pagarte tanto amor y firmeza que me has brindado de nuevo te pido perdón y te agradezco por hacerme el papá más feliz del mundo Magnolia", concluyó.

A la publicación reaccionó el reconocido generador de contenido Westcol, quien escribió: "Ya cambiaste y es lo importante amiguito te quiero mucho". Otros comentarios lo felicitaron indicándole que priorizar la familia es lo más importante.

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Bless y Manuela llevan cerca de tres años juntos.

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