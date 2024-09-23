Blessd tiene exclusiva camioneta que vale millones. Solo hay 25 en el mundo

Sin duda Blessd hace parte de ese grupo de artistas urbanos colombianos que ha logrado un reconocimiento internacional. Recién terminó su gira por Europa y ahora promociona su colaboración con Anuel, Pórtate bonito. Así mismo anunció que la gira con el ex de Karol G que iniciará en California, desde el 14 de agosto.

Siempre que tiene oportunidad el antioqueño resalta su disciplina y fe para alcanzar las metas que se ha propuesto y algunas de sus canciones incentivan a otros que hoy no tienen nada a lograr tener todo o que sueñan o aspiran. Blessd que no oculta su origen humilde ha destacado que creció en la estrechez y soñaba con poder adquirir sus cosas. Los autos de lujo eran parte de esos sueños y ahora que está en la cima de fama procura darse gusto.

Blessd posee varios carros de alta gama y llama la atención que uno de ellos no solo es único en Colombia, él mismo lo importó, sino que es la única pieza en Suramérica.

Se trata de la camioneta Brabus Mercedes-AMG G Wagon, que según varias publicaciones expertas en automoviles cuesta unos 3.000 millones de pesos.

Se trata de un ejemplar exclusivo y potenciada de la icónica Clase G de Mercedes-Benz, alistada por la firma alemana Brabus. Que además de su diseño cuadrado y potente cuenta con entradas de aire más grandes que las usuales, llantas de aleación de buen tamaño y agarre y terminados en fibra de carbono.

¿Cómo es la cmaioneta Brabus Mercedes-AMG G Wagon?

Este vehículo tiene un motor V8 biturbo de Brabus, que garantiza potencia y rendimiento alcanzado unos 800 caballos de fuerza, llegando a los 100 kilómetros por horas en segundos.

Sobre la suspensión y la tracción integral están son optimizadas para un desempeño sobresaliente, apta para carreteras como para terrenos complejos.

En cuanto a los acabados de su interior estos son de cuero artesanal, detalles en fibra de carbono y madera. Incluye pantallas digitales, sistemas de sonido premium y un diseño ergonómico que da máxima comodidad a sus ocupanes.

Se sabe que solo hay 25 vehículos de este tipo en el mundo siendo Cristiano Ronaldo uno de los otros propietarios de este. La Marca mercedes ofrece una versión básica de este modelo que cuesta 1.100 millones de pesos y sube de acuerdo a los requerimientos particulares del cliente. En el caso de la de Blessd él confirmo que le llegó de Miami.

En una entrevista con el canal Miami Vice Lifestyle, Blessd contó que su vehículo llegó por Santa Marta. “La camioneta ya la bajé acá, ya está en el puerto de Santa Marta, la G Wagon. Es la única en Sudamérica y la única en Colombia porque acá no viene, hay 25 en el mundo, es una Brabus”, mencionó sobre el carro que ha presumido en algunas de sus publicaciones.

