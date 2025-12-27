¿Blessd y Manuela QM atraviesan una crisis? Mensaje del cantante reforzó los rumores

Desde hace varias semanas, Blessd y Manuela QM se han mantenido en el centro de la conversación digital por los rumores sobre un supuesto embarazo de la influenciadora.

Sin embargo, en los últimos días el foco cambió: nuevas especulaciones comenzaron a circular, esta vez relacionadas con una posible crisis que ha puesto en duda el futuro de la pareja.

La publicación que desató las dudas sobre Blessd y Manuela QM

Las dudas en torno a ‘El Bendito’ y Manuela QM surgieron a partir de una publicación que la influenciadora compartió en redes sociales con motivo del cierre de año y del trend de Baile inolvidable, canción de Bad Bunny.

“Mi baile inolvidable fui yo misma porque seguí avanzando, incluso mientras atravesaba el caos con la mente cansada y el alma rota. Hoy, sin miedo a lo que venga, seguiré bailando mi historia”, escribió Manuela QM en el posteo que rápidamente captó la atención de sus seguidores.

El mensaje generó reacciones inmediatas, especialmente entre quienes interpretaron sus palabras como una indirecta dirigida a Blessd y una posible referencia al momento personal que estaría atravesando la pareja.

El mensaje de Blessd que alimentó las dudas sobre una ruptura con Manuela QM

En medio de la conversación que se activó tras la publicación de Manuela, el intérprete de Yogurcito y Mírame avivó las especulaciones al comentar el video con un mensaje que muchos calificaron como “inesperado” y “revelador”.

“Te amo mi amor y sé que algún día esto pasará. ¡Sé que esto es mi culpa! Gracias por hacerme tan feliz”, escribió Blessd.

Blessd y Manuela QM. Fotografía por: Captura de pantalla

Las reacciones no se hicieron esperar. Seguidores de ‘El Bendito’ y de Manuela QM expresaron opiniones divididas: mientras algunos consideran que el mensaje confirmaría una crisis e incluso una posible ruptura, otros creen que se trataría de una estrategia relacionada con el lanzamiento de nueva música.

Por ahora, ni Blessd ni Manuela QM han hecho declaraciones directas para aclarar los rumores y ambos han optado por mantener silencio frente a las especulaciones. Razón por la que sus más curiosos seguidores permanecen atentos a cualquier detalle que pueda aclarar la situación.

