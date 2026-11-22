Miley Cyrus y Maxx Morando llegaron al altar. La cantante estadounidense y el músico contrajeron matrimonio el sábado 21 de noviembre de 2026, durante una ceremonia privada en Palm Springs, California. La celebración reunió a familiares y amigos cercanos de la pareja, quienes acompañaron a los artistas en uno de los acontecimientos más importantes de su vida sentimental.

Las primeras fotografías del enlace fueron publicadas por medios internacionales como PEOPLE y Vogue. Posteriormente, la propia intérprete de "Flowers" compartió imágenes de la celebración en sus redes sociales, donde dejó ver algunos detalles de la ceremonia y su encuentro con el ahora esposo.

Así fue la boda de Miley Cyrus y Maxx Morando

La ceremonia se llevó a cabo en una residencia privada de Palm Springs que perteneció al legendario cantante Frank Sinatra. La pareja intercambió sus votos junto a una piscina, bajo un arco decorado con flores blancas y rodeado de velas. El ambiente estuvo marcado por una celebración íntima, en la que los invitados también lucieron vestimenta formal en tonos negros.

Uno de los detalles particulares del matrimonio fue la persona encargada de oficiar la ceremonia. Se trató de Wayne Coyne, vocalista de la banda estadounidense The Flaming Lips, quien mantiene una relación de amistad y colaboración musical con Miley Cyrus. El músico acompañó a los novios durante el momento en que intercambiaron sus votos.

Para la ocasión, la cantante eligió un vestido largo de seda blanca, con mangas largas, espalda descubierta y una pronunciada cola. La pieza fue diseñada por Anthony Vaccarello para la casa de moda Saint Laurent. Completó su apariencia con zapatos blancos de punta, pendientes y el cabello recogido ligeramente.

Maxx Morando también vistió un diseño de Saint Laurent. El músico llevó un traje negro de estilo clásico, con chaqueta de esmoquin y pantalón a juego.

¿Quiénes acompañaron a Miley Cyrus en su matrimonio?

Entre los asistentes estuvieron varios integrantes de la familia Cyrus. Uno de los invitados que llamó la atención fue Billy Ray Cyrus, padre de la cantante, quien llegó acompañado de su pareja, la actriz británica Elizabeth Hurley. Su presencia tuvo especial interés por los antecedentes de distanciamiento que se conocieron entre el músico y su hija.

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También asistieron Tish Cyrus, madre de Miley, junto a su esposo, el actor Dominic Purcell, y Noah Cyrus, hermana menor de la intérprete. Damian Hurley, hijo de Elizabeth, y Joseph Purcell, hijo de Dominic, también estuvieron entre los invitados fotografiados durante la celebración.

La celebración se mantuvo alejada de una gran producción pública y reunió a un grupo reducido de personas cercanas a los recién casados.

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Con este matrimonio, Miley Cyrus inicia una nueva etapa sentimental. La artista estuvo casada anteriormente con el actor Liam Hemsworth, de quien se separó en 2019. Su unión con Maxx Morando marca su segundo matrimonio.

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