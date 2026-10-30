Boda de Pipe Bueno y Luisa Fernanda W: las celebridades invitadas, la cena y más detalles

Cerca de 500 invitados entre familiares y amigos acudieron a la que se denominó por redes la boda del Año: la de Pipe Bueno y Luisa Fernanda W.

En la tarde fue la ceremonia religiosa en la que Luisa Fernanda entró del brazo de su madre a la iglesia y luego, su padre de crianza la llevó hasta el altar donde dio el si junto al cantante de música popular en medio de una misa que versó sobre el poder del amor que sobrevive a toda circunstancia. Los dos hijos de la pareja, Máximo y Domenic llevaron las argollas.

Una boda, varios vestidos y una fiesta de lujo

La novia lució un vestido blanco de la diseñadora Francesca Miranda, de estilo clásico y con bordados y pendientes de esmeralda. El novio también optó por el color claro de su esmoquin.

Al rancho MX, lugar de la fiesta, llegaron los invitados y los novios a celebrar; algunos usaron el transporte que los novios dispusieron desde la catedral hasta el lugar de la fiesta para desplazarse.

Dentro de las celebridades que recibieron la invitación y la aceptaron figuraron Alzate, Elder Dayan, quien fue con su esposa Milena Robayo; Camilo Méndez, que acudió con su novia la presentadora Sara Uribe, Pautips, que llegó acompañada de su esposo Raúl Moscoso.

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Además se vieron figuras como Dani Duke, La Liendra, Mattias Vega, Mario Ruíz, la ex Miss Colombia María Fernanda Aristizábal, La Mafe Méndez, Nanis Ochoa y Maluma, uno de los mejores amigos del novio, quien fue con su pareja Susana Gómez y Jhonny Rivera, junto a su esposa Jenny López.

Fueron varios los invitados que compartieron en redes aspectos de la celebración en donde se ofreció una cena que incluía: Solomito de res con su jus roti y langostinos. Puré cremoso de yuca al aroma de trufa; cogollo europeo relleno con mousse de aguacate, vinagreta del chef y semillas andinas y petalos de flores.

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EL cantante ecuatoriano Juan Fernando Velazco interpretó para la pareja su tema ‘Nunca’, momento que se convirtió en uno de los más especiales de la noche. Béele además de acudir como invitado, también cantó en la fiesta de celebración.

El código de vestuario fue cumplido a cabalidad: mujeres con vestido largo de color negro, y hombres ataviados en black tie, esmoquin y corbata negra.