Boda de Pipe Bueno y Luisa Fernanda W: primeras imágenes de la pareja en el altar

Pipe Bueno y Luisa Fernanda W dieron este 29 de octubre uno de los pasos más importantes de su historia de amor. Después de casi siete años de relación, el cantante de música popular y la creadora de contenido llegaron al altar para celebrar su matrimonio en la Catedral de Sal de Zipaquirá, Cundinamarca.

La ceremonia representa un nuevo capítulo para una pareja que ha compartido buena parte de su vida familiar con sus seguidores. Desde que comenzaron su noviazgo en 2019, ambos han construido una familia junto a sus dos hijos, Máximo y Domenic. En octubre de 2023, durante un viaje a Dubái, el artista le propuso matrimonio a la influenciadora, una promesa que finalmente se materializó este jueves.

Así lucieron Pipe Bueno y Luisa Fernanda W en su matrimonio

A través de sus redes sociales, la emisora Radio Uno dio a conocer las primeras imágenes de los recién casados durante su llegada a la Catedral de Sal de Zipaquirá. En los registros se observa a Luisa Fernanda W con un vestido blanco de novia y un velo de gran longitud que se extiende por el suelo, uno de los elementos que más llama la atención de su atuendo.

Por su parte, Pipe Bueno optó por una vestimenta clásica para la ocasión: un esmoquin negro, camisa blanca, moño negro y zapatos negros. El cantante acompañó a su pareja durante el ingreso al recinto, en una escena que marca el inicio de una jornada especial para ambos.

En las imágenes también se aprecia a Luisa saludando a algunos de los asistentes que ya se encontraban en el lugar. La creadora de contenido se muestra cercana con quienes la reciben mientras avanza hacia el interior de la catedral, donde se llevó a cabo la ceremonia.

Mientras tanto, los seguidores de Pipe Bueno y Luisa Fernanda W permanecen atentos a sus redes sociales, a la espera de que la pareja comparta nuevas fotografías y videos de su matrimonio. La expectativa está puesta tanto en los momentos de la ceremonia como en los detalles de la celebración posterior, que seguramente permitirán conocer más de una jornada que ha despertado gran interés entre sus seguidores.

Unas semanas de celebración para la familia Giraldo Cataño

La boda no ha sido el único motivo de celebración para la familia durante esta semana. El lunes 26 de octubre, Andrés Felipe Giraldo y Luisa Fernanda Cataño (nombres reales de la pareja) festejaron los cuatro años de Domenic, su hijo menor, con una reunión de temática inspirada en Michael Jackson. La decoración incluyó imágenes del llamado rey del pop, globos blancos y negros y una torta alusiva al artista. El pequeño, por su parte, lució un disfraz de Spider-Man y disfrutó de una piñata con el número cuatro.

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Dos días después, el miércoles 28 de octubre, llegó el turno de Máximo, quien cumplió seis años. Para su celebración, la pareja eligió una temática futbolística, con balones, camisetas de equipos y globos verdes, blancos y negros. Luisa Fernanda W compartió algunos momentos de la jornada en sus historias de Instagram y mostró a su hijo posando frente a la decoración preparada para la ocasión.

De esta manera, los cumpleaños de sus dos hijos antecedieron al matrimonio que la pareja celebró este jueves en Zipaquirá.

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