Brad Pitt radiante con su novia mientras Maddox, su cuarto hijo, se quita el apellido

El aclamado actor estadounidense Brad Pitt se convirtió en centro de atracción el pasado domingo cuando se vio muy feliz junto a su novia, Inés de Ramón, durante el US Open. La pareja apareció en las tribunas conversando, riendo y disfrutando del partido, en una muestra más de la relación que mantienen desde hace más de cuatro años. Sin embargo, el encuentro estuvo marcado por una coincidencia particular, pues en el mismo evento estuvo el exesposo de Inés, el actor Paul Wesley, y la actual esposa de este, Natalie Kuckenburg.

Aunque ambos matrimonios compartieron espacio en el campeonato, Pitt e Inés no llegaron a cruzarse cara a cara con Wesley y su esposa. De acuerdo con reportes internacionales, los dos grupos fueron captados en las mismas jornadas del US Open, pero permanecieron separados y no se produjo ningún momento incómodo entre ellos. Aun así, la coincidencia despertó el interés de los medios, pues a pesar de ser pareja desde hace más de 4 años, rara vez se les ve tan cariñosos y relajados como en el evento deportivo.

Brad Pitt: entre el amor de su novia y un nuevo rechazo

La diseñadora de joyas Inés de Ramón y Brad Pitt comenzaron a ser vinculados sentimentalmente a finales de 2022, poco después de que ella se separara de Paul Wesley, conocido por interpretar a Stefan Salvatore en ‘The Vampire Diaries’. Con el tiempo, el romance dejó de ser una especulación de paparazzi y se convirtió en una relación estable. Los dos han asistido juntos a estrenos, viajes, eventos de alto perfil y partidos, aunque suelen evitar dar entrevistas o comentar públicamente los detalles de su vida personal.

Sin embargo, a pesar de la feliz etapa que atraviesa la pareja, no todo es color de rosa en la vida personal de Pitt, pues el lunes 14 de septiembre, un juez del Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles determinó que el hijo mayor del actor pasa de ser llamado Maddox Chivan Jolie-Pitt a Maddox Chivan Jolie, quitándose así su apellido paterno y dejando solo el de la también actriz Angelina Jolie.

Maddox fue adoptado por Angelina Jolie en 2002, cuando era un niño nacido en Camboya, y posteriormente fue adoptado también por Brad Pitt. Durante años utilizó el apellido compuesto Jolie-Pitt, pero en apariciones y créditos profesionales recientes ya había empezado a figurar como Maddox Jolie. La decisión judicial formaliza, entonces, una identidad que el joven ya venía utilizando en algunos ámbitos de su vida.

Esta situación no constituye un hecho aislado de la relación padre e hijo que tiene el actor, pues tras el divorcio de sus padres adoptivos en 2016, la relación se ha visto opacada por disputas legales relacionadas con la custodia de sus hijos, bienes compartidos y acusaciones mutuas. Ahora bien, a pesar de que el expediente de Maddox no menciona de forma explícita una ruptura con su padre, varios medios han relacionado la decisión con el distanciamiento que existe entre Pitt y algunos de sus hijos. El joven no es el primero de la familia en dejar de utilizar el apellido del actor, pues su hermana Shiloh ya había solicitado retirarlo, mientras que Zahara, Vivienne y otros hermanos también han optado por no usarlo públicamente. Sin embargo, Zahara está a la espera de que su apellido también sea retirado el próximo 28 de septiembre, que es cuando el juez dictaminará si acepta o no su solicitud.

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