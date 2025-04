Brenda Song y Macaulay Culkin, unidos por el trauma del estrellato infantil

La estrella de ‘The Last Showgirl’, que tiene a sus hijos con Macaulay, Dakota, de tres años, y Carson, de dos, admitió que su relación ha cambiado su forma de ver la industria, aunque le sigue “encantando” estar en ella después de más de tres décadas. Fotografía por: Cortesía

La actriz de 36 años alcanzó la fama a principios de la década de 2000 cuando interpretó a London Tipton en la comedia de Disney Channel, ‘The Suite Life of Zack and Cody’, y admitió que para cuando conoció a Macaulay -que se convirtió en una de las mayores estrellas infantiles de la década de 1990 tras su papel en ‘Home Alone’- en 2017, entendieron las luchas del otro que se derivaron de esos primeros años.

Durante el último episodio del podcast ‘Sibling Revelry’, explicó: “No fue una de las primeras cosas en las que conectamos, pero creo que hubo un entendimiento tácito de que hemos tenido ciertos traumas similares, y que ni siquiera nos dimos cuenta de que se derivan de ser niños actores. Ciertas ansiedades o factores estresantes o incluso desencadenantes de los que no te das cuenta. De niño no te das cuenta de cuánto te afecta”.

La estrella de ‘The Last Showgirl’, que tiene a sus hijos con Macaulay, Dakota, de tres años, y Carson, de dos, admitió que su relación ha cambiado su forma de ver la industria, aunque le sigue “encantando” estar en ella después de más de tres décadas.

Dijo: “Ello influyó en cómo vemos ahora nuestra relación con la industria, cómo la ve él y cómo la veo yo. Siempre digo: ‘He estado en este negocio durante 33 años, y todavía me encanta. Algo debe de estar mal en mí’”.

Tras protagonizar éxitos como ‘My Girl’ y ‘The Pagemaster’, Macaulay se tomó un descanso en 1995 y regresó casi una década después, y Brenda está encantada de tener a alguien que “entiende de verdad” lo que es estar en el mundo del espectáculo.

Así lo dijo: “También ha sido muy agradable, sin embargo, tener a alguien que realmente te entiende. Él entiende lo que hago a un nivel diferente, y ha sido muy agradable. Nunca había tenido eso antes”.

¿Cómo se conocieron Macaulay Culkin y Brenda Song?

La pareja, se conoció en 2017 cuando viajaron a Tailandia para grabar la película ‘Changeland’, dirigida por Seth Green. En ese momento, los dos estaban solteros, él había finalizado su noviazgo con Mila Kunis y la actriz terminó su compromiso con Trace Cyrus.

Los rumores sobre un posible acercamiento, empezaron su surgir cuando se les vio cenando juntos en un restaurante de Los Ángeles. Poco tiempo después, la recordada London de ‘Zac y Cody’, publicó una fotografía con el elenco, de la película que grabaron meses atrás.

Sin embargo, fue hasta octubre de 2017 que se confirmó la relación, luego de haber sido captados en una doble cita con Seth Green y Clare Grant en un parque de atracciones de Los Ángeles. Tiempo después, la pareja empezó a publicar imágenes juntos en su cuenta de Instagram celebrando cumpleaños y otras festividades.

A principio de 2021, la pareja le dio la bienvenida a su hijo Dakota, nombre en honor a la hermana de Culkin, quien falleció años atrás. Posteriormente, en 2022 anunciaron y compromiso y este año, Brenda dio a luz a su segundo hijo llamado Carson.