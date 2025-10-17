Brigitte Bardot: Roger Vadim, Jacques Charrier y otros amores que marcaron su vida

La historia de Brigitte Bardot no puede entenderse únicamente desde su impacto en el cine o la cultura popular de mediados del siglo XX. Su vida sentimental, intensa y muchas veces polémica, también fue parte del mito que la rodeó durante décadas y contribuyó a consolidar su imagen como una mujer que desafió abiertamente las normas sociales de la época.

A lo largo de su vida, la actriz francesa se casó en cuatro ocasiones y sostuvo múltiples relaciones con figuras destacadas del mundo artístico e intelectual europeo. Sus vínculos afectivos, lejos de permanecer en la privacidad, estuvieron constantemente expuestos al escrutinio público y se convirtieron en tema recurrente de la prensa internacional.

Los cuatro esposos de Brigitte Bardot

Su primer matrimonio fue con el director Roger Vadim, en 1952. Bardot tenía apenas 18 años cuando se unió a quien fue clave en el inicio de su carrera cinematográfica. Vadim la dirigió en Y Dios creó a la mujer (1956), película que la catapultó al estrellato mundial. La relación, marcada por la juventud y la irrupción de la fama, terminó en divorcio en 1957.

En 1959 contrajo matrimonio con el actor Jacques Charrier, con quien protagonizó Babette va a la guerra. De esta unión nació su único hijo, Nicolas-Jacques Charrier, en enero de 1960.

La maternidad fue uno de los capítulos más complejos en la vida de Brigitte Bardot: ella misma expresó en distintas ocasiones que no deseaba ser madre, y la relación con su hijo fue distante durante gran parte de su vida. Tras el divorcio, Charrier obtuvo la custodia, y Nicolas creció alejado de la fama que rodeaba a su madre.

Uno de los matrimonios más mediáticos de Bardot fue con el empresario alemán Gunter Sachs, con quien se casó en 1966 tras un romance que acaparó titulares por su extravagancia y alto perfil. La relación, que simbolizó el glamour y el exceso de la época, terminó tres años después, sin hijos de por medio.

Su último matrimonio llegó en 1992 con Bernard d’Ormale, empresario francés con quien compartió una etapa mucho más reservada de su vida, ya alejada del cine y enfocada en su activismo por los derechos de los animales. Esta relación fue la más estable y duradera de todas.

Otras parejas de Brigitte Bardot

Más allá de sus matrimonios, la famosa actriz mantuvo romances con figuras como Jean-Louis Trintignant, Sacha Distel, Sami Frey y Gilbert Bécaud, entre otros.

Estas relaciones reforzaron la reputación de Brigitte Bardot como una mujer apasionada e independiente, poco dispuesta a someterse a las convenciones sentimentales tradicionales.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí