Britney Spears arremete contra Kevin Federline, su ex, por nuevo libro: “Me odia”

Britney Spears volvió a pronunciarse públicamente para rechazar las afirmaciones que su exesposo Kevin Federline expone en su próximo libro de memorias, You Thought You Knew, cuya salida está programada para el 21 de octubre.

La reacción de la cantante surgió después de que varios extractos y entrevistas con Federline —publicados en medios este mes— señalaran comportamientos y episodios controvertidos de la pareja durante su matrimonio y la crianza de sus hijos, Sean Preston (20) y Jayden James (19).

¿Qué dijo Britney Spears sobre el libro de Kevin Federline?

En las publicaciones difundidas en sus redes, Spears calificó de dañina la estrategia de su ex y acusó que se ha lucrado con su historia. En uno de los mensajes que compartió la cantante de 43 años escribió: “Ser amada incondicionalmente y con un corazón ingenuo como el mío, siempre siendo amenazada o cuando me hacen creer que soy la mala mientras otros se benefician de mi dolor…”.

Los fragmentos del libro, que ya circulan en medios, adelantan algunas de las declaraciones más polémicas de Federline. En ellos, el exbailarín asegura que durante su matrimonio la artista habría tenido comportamientos preocupantes, incluso durante el embarazo y la crianza de sus hijos. También habla de momentos tensos en la vida familiar y dice que su libro busca contar “su versión de los hechos” sobre esa etapa junto a Britney Spears.

Molesta por esas versiones, ‘La princesita del pop’ (como era conocida) publicó un mensaje en el que cuestionó el tono de su ex: “¿Por qué está tan enojado? Lo aterrador es que resulta convincente. Me deja alucinada cómo se detiene justo antes de llorar… ¿en serio?”, se lee en su escrito. Además, con ironía se refirió al impacto comercial del libro: “Sé que su libro venderá mucho más que el mío”.

A medida que se acerque la fecha de publicación del libro —y con más fragmentos y entrevistas circulando— es previsible que la conversación pública sobre la relación entre Spears y Federline vuelva a dominar titulares y redes. Fuentes periodísticas indican que la tensión entre las versiones podría influir tanto en la recepción comercial del libro como en la percepción pública sobre la dinámica familiar que ambos protagonizaron.