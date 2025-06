Britney Spears desactivó su perfil en Instagram. ¿Qué pasó?

El icono del pop, de 43 años, tenía más de 40 millones de seguidores en el sitio de medios sociales y se había convertido en su único método de comunicación con los fans después de que la tutela que había regido su familia inmediata se terminara en noviembre de 2021, pero el viernes (13.06.25), la página desapareció por completo.

El enlace a su perfil redirige ahora a un mensaje en el que se lee: “Lo sentimos, esta página no está disponible. El enlace que has seguido puede estar roto o la página puede haber sido eliminada. Vuelve a Instagram”.

La noticia llega apenas unos días después de que la cantante de Oops! I Did It Again publicara en su página de Instagram un texto sobre dos de los hombres con los que salió en el pasado.

Britney estuvo casada inicialmente con su amigo de la infancia Jason Alexander por un periodo de 55 horas en 2004 y luego estuvo casada con Kevin Federline desde 2004 hasta 2007, pero luego estuvo casada con Sam Asghari de 2022 a 2024.

Ella escribió: “Salí con dos completos idiotas. Me di cuenta de que quería a sus perros más que a ellos y creo que es porque sus perros me hacían reverencias cada vez que entraba en la habitación”.

La intérprete de Baby One More Time -que tiene a sus hijos Sean, de 19 años, y Jayden, de 18, con su segundo marido- no nombró a ninguno de los hombres en cuestión, pero los tachó de “humanos crueles” que no la “reconocieron” durante el tiempo que estuvieron juntos.

Añadió: “Los chicos fueron, por supuesto, humanos crueles que nunca me reconocieron y nunca me tomaron de la mano en el coche durante 6 años. ¡Prefiero a los animales que a las personas! Estoy tan decepcionada de la humanidad y la forma en que la gente es, literalmente... No tengo palabras”.

Britney ha desactivado su cuenta de Instagram en numerosas ocasiones en el pasado, ya que una vez abandonó la plataforma después de aparentemente criticar a los fans por acercarse a ella en público, y antes de eso, la cerró sin ningún aviso o razón.