Britney Spears preocupa a sus fans: “soy una artista con dificultades”

Desde que recuperó su libertad legal en 2021, Britney Spears ha transformado sus redes sociales en un refugio personal, donde se ha sentido libre para expresarse, reflexionar y buscar su paz emocional.

Sin embargo, sus publicaciones han generado gran preocupación entre sus seguidores. En junio sorprendió al cambiar su nombre en Instagram. Aunque el usuario sigue manteniéndose como @britneyspears, en la descripción se identifica como Xila Maria River Red. Antes de eso, aparecía como River Red solamente, ahora agregó esas dos palabras más.

Esto estaría relacionado al cambio de vida que la cantante ha querido implementar basada en la tranquilidad. De acuerdo con lo que han revelado algunos medios internacionales, su nuevo nombre “está compuesto por elementos con raíces culturales profundas. Xila, que significa ‘fuego o calor’, evocando fuerza, energía interior y renacimiento. Y María puede interpretarse como ‘estrella del mar’, que resuena con espiritualidad, feminidad y tradición”.

¿Qué pasó con Britney Spears?

Hace unas horas, la también bailarina publicó unas fotos donde aparece desnuda y aunque no cuentan con alguna descripción, solo la imagen, donde está de espalda mostrando su retaguardia y con los brazos extendidos hacia arriba, botas negras y frente a una ventana, mientras en emoji de una rosa roja, fue tendencia. Horas después, posteó otra en la misma posición, pero también la dejó sin descripción y sin la opción de que sus seguidores puedan comentar.

Sin embargo, hizo otro post mostrando una obra de arte, que, al parecer, ella misma está pintando, escribió: “Soy una desconocida, una artista con dificultades, que intenta encontrar la mejor manera de comparar emociones y corazón con sentido común e inteligencia... es increíblemente difícil... busco amor propio y confianza... Me disculpo con cualquiera que me muestre el trasero”, se lee.

Además, agregó: “A veces hay que avergonzarse para recordar quién eres, ¡¡¡yo tampoco puedo creerlo!!! He tenido dos tangas de baño en toda mi vida... Se lo conté a mi amiga y la verdad es que no me creyó... Que Dios te bendiga”.

Aunque los internautas no pueden comentar ninguna de sus publicaciones, las imágenes sí se han viralizado en redes sociales donde han dejado sus comentarios: “ella no está bien”, “necesita ayuda”, “algo le viene pasando”, “su cambio no es normal”.