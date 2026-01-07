Bruce Willis: ¿cuál fue la última película que rodó el famoso actor?

Durante los últimos días circuló en redes sociales el rumor de que Bruce Willis (70 años) habría fallecido. Publicaciones y mensajes compartidos masivamente dieron por hecho su muerte, sin que existiera una confirmación oficial por parte de su familia o representantes.

En realidad, la confusión se originó a partir de una publicación reciente de Emma Heming, esposa del actor, que fue interpretada por algunos usuarios como si se tratara de un adiós definitivo.

Esta ola de especulaciones alrededor de Bruce Willis reavivó el interés del público por conocer cuál fue la última película en la que actuó, antes de apartarse del cine debido a sus problemas de salud.

¿Cuál fue la última película de Bruce Willis?

La última película en la que actuó Bruce Willis se titula Assassin (Asesino Implacable en algunos países de habla hispana). Esta producción, de acción y ciencia ficción, fue dirigida por Jesse Atlas y se estrenó en 2023, marcando la última participación cinematográfica del estadounidense antes de su retiro profesional.

En Assassin, Bruce Willis interpreta el papel de Valmora, un agente de alto rango dentro de una operación militar privada que desarrolla una tecnología futurista capaz de transferir la mente de un agente al cuerpo de otra persona para ejecutar misiones encubiertas y letales.

Sin embargo, cuando uno de los agentes muere en una misión secreta, su esposa —interpretada por Nomzamo Mbatha— decide tomar el relevo para encontrar y enfrentar al culpable, mientras que otros personajes clave como Mali (Andy Allo) y Adrian (Dominic Purcell) agregan dinamismo a la historia.

Aunque la película no alcanzó cifras notables de taquilla ni gozó de una amplia distribución global, se convirtió en la despedida cinematográfica de Bruce Willis, cuya emblemática carrera abarcó más de cuatro décadas con títulos que se convirtieron en clásicos para el público.

¿Qué enfermedad padece Bruce Willis?

Bruce Willis se retiró de la actuación en 2022 tras un diagnóstico de afasia, un trastorno que afecta seriamente la capacidad de comunicarse, tanto en producción como en comprensión del lenguaje.

Posteriormente, en 2023 la familia confirmó que la afasia había progresado a una forma más severa de deterioro cognitivo denominada demencia frontotemporal (FTD). Esta es una enfermedad neurodegenerativa que afecta regiones del cerebro responsables del comportamiento, la personalidad y el lenguaje.

La demencia frontotemporal no solo reduce las habilidades lingüísticas, sino que también puede alterar la conducta y las funciones ejecutivas, lo que contribuyó a que Bruce Willis dejara de trabajar de forma activa en producciones cinematográficas y televisivas. Sin embargo, siempre será recordado como una de las más grandes estrellas de Hollywood.

