Bryan Adams en Bogotá: boletas, fecha y más de su gira “Roll With The Punched”

El cantante canadiense Bryan Adams se encuentra de gira mundial con su tour “Roll With The Punches”, que ya ha presentado varios conciertos por escenarios de Norteamérica y que a finales del 2025 lo llevarán a varias ciudades europeas.

El también compositor cuenta con una trayectoria de casi cuatro décadas y ha alcanzado con algunos de sus temas, el número uno en más de 40 países. También ha recibido múltiples reconocimientos internacionales, entre ellos un premio Grammy, American Music Awards, tres nominaciones a los Premios de la Academia y cinco nominaciones a los Globos de Oro. De igual manera, ha sido distinguido como Compañero de la Orden de Canadá. Su versatilidad artística lo llevó en 2018 a co escribir las canciones de Pretty Woman: The Musical y en 2022 lanzó su decimosexto álbum de estudio, So Happy It Hurts.

En 2023 regrabó algunos de sus temas más emblemáticos en el doble álbum Classics y poco después publicó una caja de tres discos con las grabaciones de su residencia en el Royal Albert Hall.

Bryan Adams estará en Bogotá en marzo del 2026

Ahora se anuncia que el canadiense se presentará en Colombia el próximo 20 de marzo del 2026. Será en el Movistar Arena de Bogotá el que albergue la gira mundial Roll With The Punches.

Adams, quien en agosto de 2024 fundó su propio sello independiente, Bad Records, estrenando con una edición limitada en vinilo de 7’’, un sencillo digital y un video con los temas Rock And Roll Hell y War Machine, cantará en el concierto lo más reciente de su propuesta musical junto con los clásicos que han marcado su carrera.

El nuevo álbum, también titulado Roll With The Punches, fue publicado en agosto de este año, entre las canciones que hacen parte de este disco se encuentra A Little More Understanding, una canción con un mensaje de empatía envuelto en el sonido de rock clásico que caracteriza al artista.

¿Cómo adquirir las boletas para el concierto de Bryan Adams?

Las entradas para el show del canadiense en el Movistar de Bogotá, estarán en Tuboleta en etapa de preventa exclusiva para clientes Movistar a partir del 14 de octubre a las 10:00 AM, y desde el 16 de octubre estarán disponibles para público general.

Aquí más noticias que son tendencia en el entretenimiento