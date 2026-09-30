BTS ya va rumbo a Colombia: así fue la salida de cinco de sus integrantes desde Corea

BTS ya inició el viaje que los llevará a Bogotá, donde este viernes 2 y sábado 3 de octubre ofrecerá sus primeros conciertos en Colombia como parte de su gira mundial ‘BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’’. La agrupación surcoreana se presentará en el estadio Nemesio Camacho El Campín, en dos jornadas que marcan su llegada a Sudamérica después de recorrer otros escenarios internacionales.

La llegada de la boy band a la capital colombiana se produce en medio de la expectativa de miles de seguidores, conocidos como ARMY. Los conciertos en la capital colombiana hacen parte de la etapa latinoamericana de la gira, que posteriormente continuará por Perú, Chile, Argentina y Brasil.

Así fue la salida de BTS a Colombia

Cinco integrantes de la boy band —Jin, J-Hope, Jimin, V y Jungkook— fueron vistos este miércoles 30 de septiembre en el Aeropuerto Internacional de Incheon, desde donde emprendieron el viaje que los llevará por primera vez a Bogotá.

Los artistas fueron fotografiados mientras avanzaban por las instalaciones del aeropuerto antes de abordar el vuelo que los llevará hacia su siguiente destino. De acuerdo con los reportes publicados durante la jornada, el desplazamiento inicial tiene como destino Estados Unidos, antes de continuar hacia Colombia.

SUGA y RM, por su parte, no viajaron con ellos desde Corea del Sur. El primero había salido del país el 29 de septiembre, mientras que RM ya se encontraba en territorio norteamericano por compromisos previos. De esta manera, los siete integrantes avanzan por separado hacia el punto de encuentro previo a su llegada a Bogotá.

La prensa surcoreana registró diferentes momentos de los integrantes de BTS durante su paso por el aeropuerto. Jungkook, por ejemplo, fue fotografiado saludando a los seguidores, mientras que Jin y V fueron vistos conversando mientras avanzaban hacia la zona de salida. También se registraron imágenes de Jin junto a Jungkook antes de abordar.

La expectativa ahora está puesta en la llegada de BTS a Bogotá, ciudad en la que el grupo permanecerá para sus dos presentaciones en El Campín. Los conciertos del 2 y 3 de octubre serán, además, el punto de partida de su recorrido por Sudamérica, antes de continuar con las fechas programadas en otros países de la región.

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Miembros de BTS serán Huéspedes de Honor en Bogotá

Una de las actividades más llamativas será el recibimiento institucional que tendrá la banda. El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, confirmó que los siete integrantes serán declarados Huéspedes de Honor de la ciudad durante su visita a Colombia.

La decisión surgió después de la campaña #BogotáRecibeABTS, impulsada por ARMY Colombia, que buscó que la llegada de la agrupación tuviera un acompañamiento especial por parte de la ciudad.

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Carlos Fernando Galán explicó que la intención es que la visita no se limite a los dos conciertos, sino que quienes lleguen a Bogotá puedan tener también una experiencia relacionada con la capital.

“Yo he entendido, además, que BTS es más que una banda, y eso representa a la comunidad ARMY. Entonces queremos que quienes vayan al concierto, y sobre todo quienes vienen a Bogotá, tengan una experiencia con la ciudad. Esto significa que BTS venga a la ciudad sea más que un concierto”, concluyó el mandatario local.

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