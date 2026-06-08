Cabas habló de su relación con Johana Bahamón tras 17 años de separación

A pesar de que su historia de amor llegó a su fin hace casi dos décadas, el cantante colombiano Andrés Cabas y la actriz y activista social Johana Bahamón siguen siendo un gran ejemplo de respeto y buena convivencia. La expareja, que tuvo un hijo durante su relación, ha demostrado tener una relación saludable pese a la separación que se llevó a cabo en el 2009.

En ese momento, Bahamón dio unas declaraciones para Noticias Caracol, donde confirmó la ruptura: “Sí, es verdad, pero estamos tranquilos y él está súper pendiente del niño. Con semejante bebé tan hermoso no queremos que tenga que pagar las consecuencias de los problemas de sus papás”.

Johana Bahamón y Cabas son buenos amigos

Recientemente, Cabas habló sobre la dinámica que ha mantenido con Bahamón desde que tomaron caminos diferentes hace 17 años. Aunque admitió que no ha sido un camino fácil, ha valido la pena por el bienestar de su hijo.

“No es fácil, no crean que para alguien es fácil. Simplemente es un respeto y salirse del ego de uno, dejar que el vínculo amoroso que ya está destruido, que ya es tóxico, que ya es venenoso, que ya viene con odio, dijo.

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A pesar de que la separación trajo consigo los desafíos típicos de cualquier ruptura, ambos decidieron concentrar sus esfuerzos en la crianza de su hijo y en mantener una comunicación respetuosa.

Durante la entrevista, Cabas compartió que la llegada de un hijo transforma por completo la forma en que se ven las diferencias que pueden surgir entre una pareja que se ha separado. “Ya sabiendo que vas a traer una criatura al mundo dices ‘okey, ahora sí hagámoslo bien’, quitando nuestros ego, quitando nuestras cosas y vamos a darnos amor y respeto para que este niño crezca en un ambiente de amor”.

Las palabras del intérprete reflejan una filosofía que ambos han adoptado a lo largo de los años: dejar de lado los conflictos personales para brindarle a su hijo una crianza llena de afecto, respeto y estabilidad emocional. “Mi hijo ya está en una edad en que somos amigos y no creo volver a todo ese tema de criar a estas alturas, le quitaría mucho tiempo a mi música”.

A lo largo de los años, Cabas y Bahamón han mostrado al público que tienen una relación amistosa. En varias ocasiones, han compartido momentos en familia y han dejado claro que la comunicación entre ellos sigue siendo cercana.

también mucho tiempo sola, creo que sí se siente aún mejor”.