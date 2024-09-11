Camila Cabello interpretó canción de Shakira y ella le respondió. “Me encantó”

En un gesto que unió a dos generaciones de la música latina, Camila Cabello emocionó a sus seguidores al interpretar una versión acústica de “Si te vas”, uno de los clásicos de Shakira incluido en su álbum de 1998 ¿Dónde están los ladrones?. El momento, grabado en la habitación de un hotel en Taiwán, fue compartido por la artista cubanoestadounidense en sus redes sociales, acompañando el video con la frase: “Cantando Shak en la habitación de mi hotel en Taiwán”.

La interpretación, íntima y cargada de sentimiento, mostró a Camila sentada con su guitarra en un ambiente monocromático, dejando que su voz y la letra fueran los protagonistas. El clip rápidamente se viralizó, alcanzando miles de reacciones y comentarios de fanáticos que celebraron el homenaje.

¿Qué le dijo Shakira a Camila Cabello?

Sin embargo, el momento más especial llegó cuando la propia Shakira reaccionó públicamente a la publicación. Desde su cuenta oficial, la barranquillera escribió: “¡Camila linda! Me encanta cómo le queda ‘Si te vas’ a tu voz”. Sus palabras desataron una ola de entusiasmo entre los seguidores de ambas artistas, que comenzaron a especular sobre una posible colaboración en el futuro.

El gesto de Cabello no solo evidenció la influencia que Shakira ha tenido en artistas más jóvenes, sino que también reforzó la conexión entre cantantes latinas que han conquistado mercados internacionales. “Si te vas”, lanzada hace 27 años, sigue siendo una de las canciones más icónicas de la carrera de la colombiana, y escucharla en una nueva voz revivió su fuerza y vigencia.

MI GENTE LATINO 🥹💖 Mostrando que ter referência é tudo, Camila Cabello apareceu na rede vizinha com um cover de “Si Te Vas”, clássico de Shakira, feito diretamente de seu quarto de hotel em Taiwan. A palhinha rendeu uma troca de carinho, com a diva colombiana elogiando:… pic.twitter.com/iVZH9jtwe6 — PAPELPOP (@papelpop) August 13, 2025

En plataformas como TikTok e Instagram, los comentarios se multiplicaron, con mensajes que iban desde “Necesitamos un dueto ya” hasta “Shak y Cami juntas sería histórico”. Aunque ninguna de las dos ha confirmado planes de trabajar juntas, la interacción dejó abierta la puerta a futuras sorpresas.

La gira de Camila Cabello

Por ahora, Camila continúa con su gira y compromisos musicales, mientras Shakira se prepara para los próximos conciertos de su tour, lo que para muchos podría ser la oportunidad perfecta para que ambas compartan escenario.

Lo cierto es que este breve pero significativo intercambio demostró que la música sigue tendiendo puentes entre artistas y generaciones, y que un clásico puede renacer con una nueva voz sin perder su esencia.