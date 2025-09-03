Camilo Cifuentes y Julián Pinilla se juntaron para sorprender a vendedoras informales

Camilo Cifuentes y Julián Pinilla, dos de los creadores de contenido más reconocidos en Colombia, unieron fuerzas para protagonizar un emotivo gesto que rápidamente se volvió viral en redes sociales. En un video publicado en sus cuentas de Instagram, ambos decidieron sorprender a una vendedora informal y a su hija, quienes no ocultaron la emoción al vivir un día que calificaron como inolvidable.

El video de Camilo Cifuentes y Julián Pinilla que se volvió viral en redes

La dinámica comenzó con el estilo característico de Cifuentes, quien suele acercarse a vendedores ambulantes para preguntarles el precio de lo que ofrecen. En esta ocasión, tras escuchar la respuesta de la mujer, Pinilla intervino con humor y le dijo: “Me regala 90 para llevar”. La inesperada petición dejó sin palabras a la vendedora, que inmediatamente abrazó a su hija mientras intentaba asimilar lo ocurrido.

La escena se llenó de sonrisas cuando la mujer, entre nervios y emoción, repitió una de las frases más populares de Camilo Cifuentes: “Usted afán no tiene, ¿cierto?”. La reacción desató la risa de los presentes, mientras la hija compartía que siempre había soñado con encontrarse a los dos influenciadores.

Pero la sorpresa apenas comenzaba. Camilo y Julián Pinilla decidieron comprar todos los productos que la vendedora llevaba ese día y, como ya es costumbre en sus iniciativas, pagaron un valor superior al habitual. Además, entregaron varios obsequios que serán de gran utilidad para el trabajo de la mujer: una licuadora, un juego de ollas y un televisor. Al recibirlos, la beneficiada no pudo contener las lágrimas y agradeció entre abrazos y palabras de emoción.

La acción solidaria no se limitó a la compra. Después de ayudar a la mujer, los dos creadores repartieron los envueltos entre personas en situación de vulnerabilidad que se encontraban en la calle. Incluso, en uno de los momentos del video, un hombre les pidió llevar un envuelto adicional para su esposa, a lo que ambos accedieron sin dudar.

La colaboración fue compartida en las cuentas oficiales de Cifuentes y Pinilla, acumulando rápidamente más de 264.000 “me gusta” y más de 7.000 comentarios. Los usuarios no tardaron en aplaudir la unión, dejando mensajes como: “La colaboración que no sabíamos que necesitábamos”, “Los dos mejores creadores de contenido de Colombia” y “Gracias por tanto”.

Este gesto también refleja la trayectoria de ambos influenciadores. Julián Pinilla, conocido como “El chico de la ruana”, ha logrado consolidarse en el panorama digital con más de un millón de seguidores en Instagram y recientemente fue galardonado con un premio India Catalina como Mejor Creador de Contenido Digital. Por su parte, Camilo Cifuentes, originario de Manizales, se ha hecho popular por sus acciones anónimas y constantes en favor de vendedores ambulantes y emprendedores informales.

La unión de sus estilos y vocación social logró un video que no solo conmovió a quienes lo vieron, sino que también dejó en evidencia el poder de las redes sociales para amplificar gestos de solidaridad que impactan directamente en la vida de quienes más lo necesitan.