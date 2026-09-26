Camilo reveló por qué no muestra en público la cara de sus hijas: “Es una tortura”

En abril del 2022, Camilo y Evaluna se convirtieron en padres por primera vez con la llegada de Índigo. Dos años después, en agosto del 2024, nació Amaranto, su segunda hija. Aunque los cantantes han sido muy abiertos en revelar detalles de su relación como pareja y como padres, han preferido no mostrar en redes sociales el rostro de sus hijas. Cada vez que hacen una publicación con ellas, las muestran de espalda o ponen algún emoticón en sus caras para no dejarlos al descubierto.

¿Por qué Camilo y Evaluna no muestran el rostro de sus hijas?

Esa ha sido una de las preguntas más frecuentes de los fanáticos y usuarios en redes sociales. Recientemente, el intérprete de El Árbol, concedió una entrevista para Lo que tú digas pódcast, donde habló abiertamente del tema: “Me asusta mucho este tipo de papá que soy… Yo me pregunto cuáles van a ser esas cosas que ellas van a hablar con sus psicólogos después en 20 años de las cosas que yo hice mal”, dijo inicialmente.

Enseguida, contó que Índigo ya le ha cuestionado en varias oportunidades la razón por la que no permite que se le vea la cara cuando los fanáticos les piden fotos: “Mi hija, por ejemplo, la grande, la que tiene cuatro años, ya empieza a hacerse preguntas acerca de por qué la gente cuando les piden una foto en el aeropuerto, por qué dicen: ‘que no salga la niña, tapen a la niña’. Ella dice: ‘Papá, ¿por qué la gente dice que me tapen? ¿Por qué me ocultan?’”, contó.

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El cantante admitió que este proceso le ha causado cierta inquietud como padre, sobre todo porque su hija ya ha empezado a darse cuenta de que hay una diferencia entre cómo sus padres son vistos en público y cómo ella se presenta ante los demás. “Ella ya se gira para no salir y yo la veo y digo: ‘esto va a necesitar terapia en 20 años’”.

Más allá de eso, Camilo explicó que para él y Evaluna hay una razón fundamental detrás de la decisión: "Nosotros nunca publicamos la cara de nuestras hijas porque sería decidir por ellas, que ellas van a ser parte de un asunto al que solamente vas a entrar con gusto si lo decides tú, si alguien decide por ti, que todo el mundo sabe quién eres y cómo te ves en la calle, es una tortura si no lo decidiste tú. Entonces nosotros tratamos de mantener en la manera de lo posible como la autonomía de ellas. Si una de ellas quiere dedicarse a ser contadora pública y le da la gana eso, ¿quién soy yo para decidir que ella tiene que salir en la tapa de la revista?”, concluyó.