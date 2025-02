Camilo Trujillo, de LCDLF, recordó los infortunados momentos que marcaron su infancia

En el más reciente capítulo de La casa de los famosos, el actor Camilo Trujillo conmovió a los televidentes tras recordar su historia de vida y los trágicos momentos que marcaron sus primeros años.

La partida de su padre y un accidente por el que su hermana resultó con graves quemaduras, fueron algunos de los eventos que mencionó el participante en su ‘línea de vida’.

Camilo Trujillo habló de su hermana en ‘La casa de los famosos’

De acuerdo con lo expuesto por el antioqueño, desde pequeño se fue a vivir con su familia para el municipio de Bello. Teniendo en cuenta que sus padres trabajaban la mayor parte del día, Camilo y Sandra, su hermana mayor, permanecían al cuidado de una mujer de la tercera edad.

“Tuve una infancia feliz, pero pasaron cosas trágicas. Mi mamá trabajaba mucho y yo me escapaba de la casa a jugar con mis amigos, y en una de esas me levantó un taxi”, comentó el actor sobre un accidente de tránsito que sufrió en su infancia, pero que, por fortuna, no resultó ser de gravedad.

A pesar de esta experiencia, Camilo Trujillo y Sandra continuaron escapándose de la persona que estaba a cargo suyo. Hasta que un día ocurrió una grave situación que los marcó a ambos.

“Yo tenía 5 años y mi hermana 9, cuando nos volvimos a escapar de la nana. Esa vez nos fuimos a hacer una comitiva (reunión en la que comparten alimentos) con unos amiguitos y, cuando iban a prender el fogón, mi hermana tiró la gasolina y la amiga el fósforo, entonces la gasolina se prendió y alcanzó a mi hermana. Yo recuerdo que empezamos a correr y ella venía gritando detrás de mí; alguien la apagó y la montaron en un carro en el que se la llevaron para la clínica. Cuando mi mamá llegó de trabajar ahí mismo se desbarató. Yo no podía parar de llorar al verle la cara de tristeza”, agregó el paisa, recordado por producciones como Pobres Rico y La Pola.

¿Quién es el papá de Camilo Trujillo?

Su nombre era Hernán Darío Trujillo y fue una persona fundamental en la vida del actor, según él mismo lo dijo, porque le inculcó la pasión y el amor por las artes. Sin embargo, falleció hace varios años y esta partida dejó un vacío del que habló entre lágrimas.

“Un día mi mamá me llamó y me dijo que mi papá estaba muy mal, pero que no quería ir a la clínica. Yo le pregunté por qué no quería ir y me dijo que se sentía bien. Accedió a que mi mamá lo llevara a la clínica y de una lo tuvieron que intubar porque le dio un paro cardiaco. Yo le hablaba y no me respondía ni nada, cuando, a los pocos días, mi mamá me llama y me dice: ‘Hijo, su papá acaba de fallecer’. Ese fue un antes y un después para mí, eso me cambió la vida”, concluyó Camilo Trujillo en su ‘línea de vida’ de La casa de los famosos.