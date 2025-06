Camilo Trujillo reveló a ‘Vea’ la verdad de su pelea con Altafulla en ‘LCDLF’

Durante su paso por La casa de los famosos Colombia 2, Camilo Trujillo se mantuvo como una de las figuras más tranquilas del juego. Sin embargo, incluso él protagonizó momentos de tensión, como el enfrentamiento con Andrés Altafulla que sacudió la convivencia y obligó a intervenir al equipo de producción, que apagó las cámaras de la casa por un momento.

Ahora, ya fuera del programa, el actor antioqueño concedió una entrevista a Vea y, en esta charla, contó con detalle lo que ocurrió realmente con su compañero.

La versión de Camilo Trujillo sobre su pelea con Andrés Altafulla

“Conflicto sí hubo, obviamente, debido a una situación que ocurrió por un sobre. Ese sobre no se podía tocar y nadie lo había hecho en la casa porque para nosotros el tema de la alimentación era primordial, pues hubo días en los que no comimos bien, como para gastarnos la plata en un sobre”, explicó inicialmente, y luego agregó: “Entonces, ¿qué pasa?, que viene el nuevo y lo abre, y eso casi todos lo sentimos como un irrespeto”.

Camilo Trujillo se refiere al episodio en el que Altafulla y Emiro Navarro, tras superar una prueba de resistencia, ganaron el beneficio de hacer mercado para todos. Mientras Emiro priorizó la compra de alimentos, Altafulla decidió adquirir un ‘sobre de tentaciones’, lo que molestó a varios de los habitantes de La casa de los famosos.

“Yo era líder esa semana en ese momento y, como líder, debía hacer que se respetara el tema del sobre”, agregó el actor en su charla con Vea.

El conflicto escaló en la cocina, donde Camilo Trujillo y Andrés Altafulla intercambiaron palabras subidas de tono. “Él me dijo: ‘ve y coges la comida’, entonces yo le respondí que la cogiera él, así como lo había hecho con el sobre. Ahí me empezó a decir cosas y yo le respondía, entonces como que tuvimos un cruce de palabras bastante fuertes”, explicó.

Aunque el momento fue tenso, Trujillo aclaró que nunca hubo una intención de violencia física: “Nos dijimos palabras y todo eso, luego me fui a la habitación y él dijo que yo quería tirar la comida al piso, pero eso fue falso. Lo único que le dije fue que la cogiera él porque yo tenía rabia”.

¿Qué piensa hoy Camilo Trujillo de su pelea con Altafulla?

“Tiempo después, con la cabeza más fría, entendimos que él venía a jugar y dar contenido para no irse en la primera semana como Sebas. Ahí fue cuando lo entendí y ya después nos la llevamos bien”, aseveró en su entrevista con Vea.

Sobre si guarda algún rencor en contra de los compañeros con quienes tuvo conflictos dentro de La casa de los famosos Colombia, Camilo Trujillo fue enfático: “La verdad yo no me tomo nada personal. Es más, hay muchas cosas que pasaron allá de las cuales yo ya no me acuerdo. Afuera esos problemas ya no existen, al menos por mi parte, y no creo que nada de lo que pasó vaya a trascender”.