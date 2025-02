Camilo y Evaluna se casaron por segunda vez. Imágenes de su renovación de votos

El 8 de febrero del 2020, días antes de declararse la pandemia mundial por el coronavirus, Camilo y Evaluna dieron el ‘sí quiero’ frente al altar en una lujosa ceremonia en Miami a la que asistieron alrededor de 350 invitados entre amigos y familiares.

Así fue la renovación de votos de Camilo y Evaluna, cinco años después

Desde el año pasado, los cantantes habían contado que, cuando cumplieran cinco años de casados renovarían sus votos, tal como lo hacen Ricardo Montaner y Marlene Rodríguez.

Los intérpretes de Índigo adoptaron esa tradición en sus vidas. Incluso, en una oportunidad, Camilo le preguntó a su suegro qué sentía al ver que ellos le habían “copiado” la idea. “Muy bien, eso no me parece una copia, me parece un espectáculo. Buenísimo, me parece una felicidad. Yo estoy muy motivado en este viaje”.

Recientemente, los artistas compartieron imágenes de la renovación de votos. En su canal de YouTube publicaron un video titulado, “el matrimonio no es lo que pensábamos, es aún mejor”. Allí mostraron cómo fue la íntima celebración que realizaron, a la que asistieron sus familiares.

Camilo, Evaluna Fotografía por: Instagram @camilo

“5 años después… volvimos a casarnos. Han pasado 5 años desde que nos miramos a los ojos y dijimos ‘sí, acepto’. Hoy, con nuestras hijas aquí, con nuestra familia a nuestro lado y con todas las experiencias que nos han cambiado, lo volvimos a hacer. No porque nos haga falta, sino porque nos hace bien. Porque amarnos sigue siendo nuestra elección, y porque sabemos que el amor no es inercia… es esfuerzo, es decisión y es entrega“, aseguraron los cantantes.

La hija de Ricardo Montaner, quien lucía un vestido blanco, le dedicó unas amorosas palabras a su esposo. “Prometo ser la mejor mamá para nuestras hijas, creciendo y aprendiendo constantemente para acompañarlas a ser niñas felices y amadas. Prometo seguir cuidándome a mí, respirando profundo, haciendo ejercicio y trabajando en mí para entregarte siempre mi mejor versión. Prometo nunca dejarnos a un lado, te amo hoy y siempre”.

Por su parte, el colombiano de 30 años recordó sus votos de hace cinco años y se los reafirmó en esta oportunidad a su esposa. “Cuando nos casamos hace cinco años te prometí amarte siempre porque era mi inclinación natural, mi placer, mi necesidad, y lo sigue siendo porque es cierto que puedo amarte casi que por inercia, sin esfuerzo, pero en estos cinco años he descubierto que la única manera por inercia es amar en la manera que uno ama, no en la manera en que el otro ama, amar en el idioma del otro requiere esfuerzo, excelencia y experticia, no puedo amarte como tú te lo mereces si lo hago solamente por inclinación natural, esta vez te prometo amarte cada día más como a ti te gusta ser amada. Te prometí estudiar y es algo que renuevo hoy con más sed e insaciable espíritu de ser estudiante de ti, pero por fascinación no por necesidad. Prometo serte fiel, prometo seguir cuidando de nuestra colmena con celo. Te seguiré amando, Evaluna, para siempre”.