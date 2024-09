Cantante colombiana reveló duro momento de su vida: “Me sentía vacía e infeliz”

Jayna Fern es una artista colombiana que está radicada en Estados Unidos. A lo largo de su vida ha tenido que enfrentar duros momentos para salir adelante no solo como persona, sino también como cantante. En entrevista con Vea, habló de sus luchas en el país norteamericano, la muerte de su mamá durante la pandemia, su faceta musical, entre otros detalles.

“He tenido una vida bastante dura desde mi niñez, bastante escaza de muchas cosas, me tocó en el camino volverme una guerrera”, contó a este medio.

Un encuentro íntimo con Dios, como lo describió ella misma, le dio un giro a su vida, justo cuando atravesaba uno de sus momentos más difíciles a nivel emocional. “Estaba rota, vacía, infeliz y desgraciada. Estaba en un punto de quiebre de mi vida tenaz. No tenía una pareja estable en ese momento, había pasado por relaciones fallidas, no terminé mi carrera, muchas cosas, mamá soltera”, aseguró.

Jayna Fern: así ha sido su vida en Estados Unidos

La cantante, quien recientemente estrenó su tema Pa’ lante, lleva varios años radicada en Estados Unidos. Allí tuvo que trabajar en diferentes oficios antes de darse a conocer en la música. “Los santandereanos somos muy berracos para trabajar. Limpié baños y dormí en el piso. No fue tan duro eso, sino más que todo el no poder compartir con mi mamá y mi hijo”.

Durante la pandemia por el covid 19, la artista enfrentó la muerte de su mamá, “Mi mamá era mi súper compañía del alma, mi amiga, fue muy duro. Nunca me imaginé que mi mamá se fuera por el virus del Covid. Fue muy horrible verla sufrir, yo no podía acompañarla. Ella fue mi compañera por siempre. Siempre me queda la satisfacción de haber sido la que siempre la consintió. Fue muy triste la pérdida de mi mamá”.

¿Por qué Jayna Fern ha sido criticada en redes sociales?

En una etapa de su vida, Jayna tomó la decisión de aplicarse bótox en los labios, lejos de imaginarse que, años después, afectaría no solo su imagen física, sino también su salud mental.

“Fue muy triste porque cuando uno es joven no piensa, uno es muy inmaduro. En ese momento me inyecto la boca pensando que es el ‘boom’, pero luego me enfrento al verme y digo ‘¿qué hice?’”.

A raíz de eso, inició un proceso para hacer la extracción de esa sustancia, mientras se enfrentaba a los comentarios despiadados de algunos de sus seguidores. “Consigo una cirujana para que me saque eso. Mucha gente me critica en mis redes sociales, me insultan, me tratan mal, pero no saben que yo tengo una cicatriz de lado a lado en la boca tratando de quitarme ese producto que un día me pusieron. Me dicen ‘¿qué te pasó en la boca, es horrible?’. Yo ya me he sometido a tratar de arreglar lo que fue un error del pasado. Un error de mucha baja autoestima”, aseguró a Vea.

Aunque señala que la gente “es bastante cruel”, ha optado por hacer caso omiso a esos comentarios y se ha enfocado en los positivos, en quienes le dejan mensajes de apoyo, pues muchas de sus seguidoras se han sentido identificadas con su historia. “Yo no estoy en contra de las cirugías, estoy en contra de hacerlo con el propósito que yo lo hacía antes, pensando que uno puede valer por eso”.