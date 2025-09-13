Cantante vallenato salió a desmentir su supuesta muerte: “¿Qué les pasa?”

Cada día en las diferentes plataformas digitales, las figuras públicas son víctimas de noticias falsas sobre sus vidas. Casi siempre, personas malintencionadas que buscan seguidores y reproducciones en sus videos, crean montajes o algún otro tipo de pieza gráfica para asegurar supuestas noticias sobre los artistas. Las más comunes son las que informan sobre la supuesta muerte de alguno de ellos.

¿Qué pasó con el Churo Díaz?

Este viernes, el cantante vallenato Churo Díaz hizo una publicación en sus redes sociales donde se mostró indignado con una falsa noticia sobre él. Al parecer, circuló en redes un audio donde alguien aseguraba que él había fallecido en el Instituto Cardiovascular del Cesar en Valledupar.

No obstante, el propio artista salió a desmentir esa información, dándole un parte de tranquilidad a sus seguidores asegurando que está bien. A través de un post escribió: “Qué les pasa a algunos perfiles de redes sociales que para ganar likes y seguidores tienen que mentir, mal informar y armar rollos donde no los hay. ¡Qué vaina con esa gente! Ya me dieron por muerto y yo sabroso trabajando. Igual que Dios me los bendiga a todos”. Junto a esa publicación, agregó en la descripción: “Ni con mentiras, ni con falsas noticias acaban al churismo. Dios les bendiga mucho”.

Sus amigos y seguidores han afirmado que, posiblemente, se podría tratar de alguien que quiera afectar su carrera: “están es asustados”, “con la bendición de Dios siempre, arriba Churo”, “lo que tienes es la bendición por delante”, “el hambre tiene a la gente hablando paja”, “esa es la oposición que como no dan para hacer lo que usted hace”, “tenemos Churo para rato”, “usted está blindado por Dios”, “déjelos que ellos se ahogan solos”, “qué vaina con la gente desocupada”, “más vivo que nunca”, “al árbol que más frutos tiene es al que más piedras le tiran”.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

En abril de este año, la salud de ‘El Rey Guajiro’ generó preocupación entre sus seguidores, luego que fuera sometido a un cateterismo cardíaco en el Instituto Cardiovascular del Cesar. Ese procedimiento lo tuvo alejado un tiempo de los escenarios. Sin embargo, semanas después, el mismo artista apareció asegurando que ya estaba bien y con muchos proyectos y canciones nuevas para seguir conquistando al público.